تم تغطية اكتتاب الأفراد في الطرح العام الأولي لشركة دار البلد لحلول الأعمال السعودية العاملة في خدمات تقنية المعلومات في السوق الرئيسية بنسبة 375.71%، وفق بيان على تداول الاثنين.

وتعتزم دار البلد، جمع ما يقرب من 204.8 مليون ريال سعودي (54.6 مليون دولار) من طرح عام أولي لحصة 30% من أسهمها، وقد تم تغطية الطرح في فترة بناء سجل الأوامر لإجمالي الأسهم المطروحة بواقع 66.6 مرة، مع إمكانية تخصيص 30% من أسهم الطرح للأفراد حال وجود طلب كافي.

وحسب البيان، شهدت فترة اكتتاب المستثمرين الأفراد التي تمت خلال 10-14 مايو الجاري، اكتتاب 90.2 ألف مستثمر، وبلغ إجمالي الطلب في هذه الشريحة نحو 231 مليون ريال.

وتم تحديد سعر السهم النهائي في الطرح عند 9.75 ريال للسهم عند الحد الأقصى للنطاق السعري الذي كان بين 9.25 - 9.75 ريال سعودي للسهم الواحد.

تعمل دار البلد لحلول الأعمال منذ أكثر من 25 عام في خدمات المعلومات، ثم توسعت في نشاطها ليشمل خدمات تنقية الشوائب والصيانة الصناعية، تقليل النفايات، وتمارس نشاطها في السعودية ولها فروع في البحرين وقطر تدعم عملياتها جزئيا في منطقة مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولديها خطط للتوسع في خدماتها بما يشمل الذكاء الصناعي وحلول الأمن السيبراني.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

