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فازت السعودية باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في مدينة الرياض، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) الثلاثاء.

وترأس الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، وفد المملكة المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 173 للمكتب الدولي للمعارض (BIE) بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث تم التصويت على استضافة معرض إكسبو الدولي 2030.

وأكد الوزير، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) التزام المملكة الثابت بالتعاون مع جميع الدول لإقامة معرض "يبنيه العالم من أجل العالم".

وأعلن الوزير، تقديم المملكة حزمة تسهيلات واسعة النطاق تبلغ قيمتها 348 مليون دولار لمجموعة من 100 دولة مؤهلة.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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