قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح إن الميزانية التي خصصتها المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، الذي ترشحت الرياض لاستضافته، هي 7.8 مليار دولار، بحسب ما أوردته قناة العربية السعودية يوم الثلاثاء.

وعرضت السعودية، الثلاثاء، ملفها لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030 أمام المكتب الدولي للمعارض في باريس، وذلك بالتزامن مع زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفرنسا. ومن المقرر التصويت لاختيار المدينة التي ستفوز باستضافة الحدث في شهر نوفمبر 2023.

وتسعى المملكة لاستضافة إكسبو 2030، فيما كانت الإمارات استضافت إكسبو 2020.

وقال وزير الاستثمار السعودي، وفق العربية، إن استضافة إكسبو تتلاءم مع بيئة الاستثمار بالسعودية التي لا حدود لها، مشيرا إلى أنه سيتم منح القطاع الخاص مساحة كبيرة في تنظيم إكسبو الرياض 2030.

وأشار إلى أن موقع الإكسبو سيكون ملتقى عالمي للشركات للبحث عن فرص بالمملكة.

وشارك ولي العهد السعودي الثلاثاء في حفل استقبال المملكة الرسمي لترشح الرياض لاستضافة إكسبو 2030، الذي أقامته الهيئة الملكية لمدينة الرياض بالعاصمة الفرنسية باريس، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

ويُقام الحفل ضمن إجراءات الترشيح لاستضافة الإكسبو، ويقدم خطط المملكة ومشاريعها لاستضافة المعرض، تمهيدا للتصويت لاختيار المدينة المستضيفة للحدث.

وفي مارس الماضي، أجرت بعثة من المكتب الدولي للمعارض زيارتها إلى السعودية وناقشت خلالها ملف المملكة لاستضافة إكسبو 2030.

(إعداد: مريم عبد الغني، للتواصل zawya.arabic@lseg.com)

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