دعم نمو المبيعات في مصر والسعودية، ارتفاع صافي أرباح شركة حلواني إخوان السعودية المدرجة ببورصة المملكة، خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق بيان الشركة للبورصة الاثنين.

وشركة حلواني إخوان واحدة من أقدم شركات الأغذية في المنطقة العربية ويعود نشاطها إلى منتصف التسعينيات وتعمل في تصنيع منتجات الألبان، العصائر، اللحوم المجمدة وغيرها. ولديها مصانع في السعودية ومصر. وأدرجت في تداول سنة 2008.

عن التفاصيل

ارتفع صافي الربح العائد على مساهمي حلواني إخوان، خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 34% على أساس سنوي، إلى 15.4 مليون ريال ( 4.1 مليون دولار) بسبب نمو الإيرادات، تحسين كفاءة الإنتاج والمشتريات، وانخفاض مصاريف التمويل بنحو 45% بسبب التحسن في دورة رأس المال العامل.

وقد حققت الشركة ارتفاع في المبيعات بنحو 3% على أساس سنوي، بسبب نمو مبيعات السوق السعودي بنحو 2%، ونمو مبيعات الشركة التابعة في مصر بنحو 4%، حسب البيان.

وووفق البيان، جاء نمو مبيعات السوق المصري، بدعم من تعديل الأسعار بما يتماشى مع معدلات التضخم المحلية، بالاضافة إلى زيادة حجم المبيعات في قطاع اللحوم.

وقد شهد معدل التضخم السنوي في المدن المصرية تسارع خلال مارس الماضي إلى 15.2% تحت ضغط ارتفاع أسعار الوقود والغذاء نتيجة تداعيات حرب إيران الممتدة منذ فبراير الماضي.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا