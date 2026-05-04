أصدر البنك السعودي للاستثمار، المدرج بالبورصة السعودية، صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي، بقيمة 1.85 مليار ريال ( 493.3 مليون دولار) بعائد ثابت سنوي 6.5% يدفع على أساس نصف سنوي، وفق بيان مرسل للبورصة الأحد.

تأسس البنك السعودي للاستثمار عام 1976، وتم إدراجه في البورصة السعودية عام 1993، وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحكومية 25.60% منه، حسب موقعه الرسمي وبيانات السوق.

وقد امتدت فترة الاكتتاب في الصكوك في طرح طرح بالمملكة خلال الفترة بين 8 أبريل و3 مايو الجاري. ستكون الصكوك دائمة، مع إمكانية استردادها بشكل مبكر في حالات معينة.

وقد تم تعيين شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة الراجحي المالية كمدراء للاكتتاب للطرح.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

