يعتزم البنك السعودي للاستثمار، المدرج بالبورصة السعودية، إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي، وطرحها طرح خاص على المستثمرين بالمملكة، لتلبية احتياجاته المالية، وفق بيان مرسل للبورصة الأربعاء.

تأسس البنك السعودي للاستثمار عام 1976، وتم إدراجه في البورصة السعودية عام 1993، وتمتلك المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الحكومية 25.60% منه، حسب موقعه الرسمي وبيانات السوق.

وخلال العام الماضي 2025، ارتفع صافي الربح العائد على مساهمي البنك بأكثر من 24% على أساس سنوي، ليحقق 2.43 مليار ريال (648 مليون دولار)، بدعم الارتفاع في إجمالي دخل العمليات حسب أحدث بيانات رسمية متاحة.

سيتم تحديد قيمة وشروط طرح الصكوك لاحقا، فيما تم تعيين شركة الاستثمار للأوراق المالية والوساطة وشركة الراجحي المالية كمدراء للاكتتاب للطرح المحتمل، وفق بيان الأربعاء.

