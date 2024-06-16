ارتفعت أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن في السعودية - المؤثر الأكبر في التضخم السنوي في المملكة - خلال مايو الماضي، بنسبة 10.5%، وهي نسبة أعلى قليلا عن قراءة الشهر السابق عند 10.4%، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الأحد.

وخلال مايو، سجل معدل التضخم السنوي في السعودية 1.6% وهي قراءة متكررة للشهر الثالث على التوالي.

وتأثرت السعودية كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال الفترة الماضية.

تفاصيل عن السكن

تأثرت الإيجارات السكنية في مايو، بارتفاع أسعار إيجارات الشقق بنسبة 14.3%. وكان لارتفاع هذه المجموعة أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي خلال مايو، وتمثل المجموعة وزن نسبي 21% من حساب مؤشر التضخم.

وخلال مايو، زادت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بـ 8.7% وهي نفس نسبة ارتفاع أبريل.

بينما انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.8% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 5.8%.

وزادت وتيرة ارتفاع مجموعة الأغذية والمشروبات خلال مايو إلى 1.4% مقابل 0.8% في أبريل. أما مجموعة المطاعم والفنادق فارتفعت بـ 2.5% مقابل 2% في أبريل.

بينما انخفضت أسعار قسم النقل خلال مايو بـ 2.4%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في المملكة بنسبة 0.2% مقابل 0.3% في أبريل.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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