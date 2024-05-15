ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية خلال أبريل الماضي بنسبة 1.6% مع ارتفاع إيجارات المسكن، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء الأربعاء.

وجاءت قراءة أبريل لمعدل التضخم السنوي، عند نفس قراءة مارس الماضي.

وتأثرت السعودية كغيرها من الدول بموجة التضخم العالمية التي ظهرت بعد الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع أسعار النفط والمواد الغذائية والسلع، لكن حكومة المملكة ترى أنها اتخذت خطوات استباقية لتخفيف حدة ارتفاع التضخم خلال الفترة الماضية.

وخلال أبريل، زادت أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بـ 8.7%، وكانت الإيجارات السكنية هي المؤثر الأكبر في التضخم خلال أبريل، وارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.4%.

وتزن تلك المجموعة نحو 21% من حسابات التضخم في المملكة.

وخلال أبريل، ارتفعت أيضا مجموعة الأغذية والمشروبات 0.8% والمطاعم والفنادق بـ 2%، بينما تراجعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية بـ 4.2% ومجموعة الأثاث وتجهيز المنزل بـ 3.9%.

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم في المملكة إلى 0.3% بعد أن كان سجل انحفاض بـ 0.1% في مارس.

وقد تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بـ 0.4% والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنفس النسبة، حسب البيان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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