رفعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك" المدرجة في البورصة السعودية، والعاملة في القطاع الغذائي، ملكيتها في شركة الراعي الوطنية للمواشي السعودية أيضا والعاملة في التربية الحيوانية لتصبح 100%، وفق بيان من نادك لتداول الأحد.

(وفق بيان نادك)

تأسست الراعي لتربية الأغنام والماعز وإكثارها وإنتاج اللحوم، حديثا ولم تبدأ مزاولة نشاطها التشغيلي بعد، وهي شركة مشتركة بين نادك، وشركة أنعام السعودية للتجارة إحدى شركات مجموعة المهيدب السعودية.

وقد وقعت نادك اتفاقية لشراء كامل حصص شركة أنعام البالغة 49% مقابل نحو 23.7 مليون ريال سعودي (6.3 مليون دولار) بتمويل ذاتي من موارد نادك الداخلية، التي ستصبح مالكة لشركة الراعي بالكامل.

وتتوقع نادك، أن تسهم الصفقة - التي لا تزال خاضعة لموافقات تنظيمية - في دعم مستهدفاتها الاستراتيجية والتشغيلية، بما يدعم زيادة الإنتاج المحلي من اللحوم الحمراء، وخفض الاعتماد على الاستيراد.

نظرة على الشركات

(وفق بيانات رسمية)

- نادك: تأسست عام 1981، ومتداولة في البورصة منذ 1993، وتعمل في قطاع الأغذية بما يشمل: المحاصيل الزراعية، إنتاج اللحوم الحمراء، الألبان ومنتجاتها والعصائر، تبيع منتجاتها في السعودية وخارجها، وتمتلك الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني "سالك"، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي نحو 38.65% من نادك.

- مجموعة المهيدب: تأسست عام 1943، ومقرها الدمام، وهي مجموعة استثمارية متعددة الأنشطة تمتلك حصص في عدة شركات تعمل في قطاعات: الأغذية والمواد الاستهلاكية، الصناعة والبنية التحتية، العقارات، والاستثمار المالي.

(إعداد: فاطمة الكاشف، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

