تعتزم شركة البحر الأحمر العالمية السعودية العاملة في قطاع حلول البناء والمدرجة في البورصة السعودية، إصدار صكوك مرابحة مقومة بالريال السعودي، وفق بيانها المرسل للبورصة الاثنين.

يعود نشاط الشركة لعام 1976، ومدرجة في البورصة السعودية منذ 2006، وتقدم خدمات حلول البناء لعدد من القطاعات بينها النفط والغاز، البنية التحتية والمستشفيات وغيرها، وتعمل في عدة دول، بينها الجزائر، ليبيا، نيجيريا وغانا، وفق موقعها الرسمي وبيانات السوق.

ووفق بيان البحر الأحمر العالمية لتداول، ستبلغ قيمة إصدار الصكوك المزمع 100 مليون ريال (26.7 مليون دولار)، ويهدف لتعزيز رأس المال العامل ودعم عملية إعادة الهيكلة.

وقد تم تعيين شركة ترميز كبتل المالية كمدير الترتيب لإنشاء وإصدار وطرح الصكوك، فيما لم يذكر البيان موعد طرح الصكوك.

وتعتزم الشركة، زيادة رأس مالها بقيمة 280 مليون ريال بما يعادل 58% من رأسمالها الحالي وذلك من خلال طرح أسهم حقوق أولوية، وذلك لدعم خطط التوسع في أنشطة الشركة المستقبلية.

ووفق أحدث بيانات مالية صادرة عن الشركة، تحولت البحر الأحمر العالمية للربحية خلال التسعة أشهر الأولى من 2025، مسجلة صافي ربح بقيمة 7.7 مليون ريال مقابل خسائر بقيمة 19.6 مليون ريال في الفترة المقارنة، وقد جاء ذلك بدعم نمو الإيرادات بأكثر من 16% على أساس سنوي + زيادة الكفاءة التشغيلية.

