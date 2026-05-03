بدأ مصرف الإنماء السعودي المدرج بالبورصة السعودية، إصدار صكوك رأس مال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي، في طرح خاص، ستحدد قيمته والعائد عليه وفق ظروف السوق، حسب بيان للبورصة الأحد.

يأتي الإصدار المزمع ضمن برنامج بقيمة 5 مليار ريال (1.3 مليار دولار). وكان مجلس إدارة المصرف قد قرر في ديسمبر الماضي، تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإنشاء برنامج الصكوك وإصدار أي سلسلة منه من وقت لآخر.

تأسس مصرف الإنماء عام 2006، وتم إدراجه في البورصة السعودية عام 2008، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نسبة 10% منه، وفق الموقع الرسمي للمصرف وتداول.

وحسب البيان ستمتد فترة الطرح بين 3-17 مايو الجاري، وستكون صكوك دائمة، ويمكن استردادها في حالات معينة وفق نشرة الطرح.

وقد تم تعيين شركتي الإنماء المالية وإتش إس بي سي العربية السعودية كمديرين للطرح.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

