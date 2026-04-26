يعتزم مصرف الإنماء السعودي، المدرج بالبورصة السعودية، إصدار صكوك رأس مال إضافي مقومة بالريال السعودي من الشريحة الأولى ضمن برنامج بقيمة 5 مليار ريال سعودي (1.3 مليار دولار)، لدعم القاعدة الرأسمالية للمصرف، وفق بيان مرسل للبورصة الأحد.

كان مجلس إدارة المصرف قد قرر في ديسمبر الماضي، تفويض العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لإنشاء برنامج الصكوك وإصدار أي سلسلة منه من وقت لآخر، وفق البيان.

وحسب البيان، تم تعيين شركتي الإنماء المالية وإتش إس بي سي العربية السعودية كمديرين للطرح الخاص المحتمل، ولم يتم تحديد موعد الطرح فيما سيتم تحديد قيمته وفق ظروف السوق.

تأسس مصرف الإنماء عام 2006، وتم إدراجه في البورصة السعودية عام 2008، ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي نسبة 10% منه، وفق الموقع الرسمي للمصرف وتداول.

وخلال الربع الأول من 2026، حقق المصرف صافي ربح عائد على المساهمين 1.7 مليار ريال مقابل 1.5 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الماضي، بنمو على أساس سنوي 13.3%، بدعم نمو إجمالي دخل العمليات بنسبة 7% على أساس سنوي، وفق النتائج المالية الأولية للشركة المفصح عنها بتداول.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

