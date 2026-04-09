وافق مجلس إدارة شركة شلفا لإدارة المرافق السعودية، والمدرجة بالسوق الموازية في البورصة السعودية " نمو"، على الانتقال إلى السوق الرئيسي "تاسي"، وفق بيانها المرسل للبورصة الخميس.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

وبحسب البيان، تقرر تعيين شركة قيمة المالية، كمستشار مالي لإدارة ملف انتقال الشركة من السوق الموازية إلى السوق الرئيسية، حيث أن الانتقال خاضع لموافقة السوق ومشروط باستيفاء الشركة جميع المتطلبات.

نبذة سريعة عن شلفا

(وفق بيانات رسمية)

- تأسست الشركة عام 2008، ومقرها الرياض، فيما يعود نشاطها إلى 1981 حينما كانت تقدم خدمات الأمن قبل توسع نشاطها.

- تعمل حاليا في خدمات تشغيل وصيانة وإدارة المرافق، الخدمات الأمنية.

- تم إدراجها في البورصة منذ نوفمبر 2024 بعد طرح عام أولي.

- خلال العام الماضي 2025، سجلت الشركة نمو في صافي الربح العائد على المساهمين بنسبة 18.88% على أساس سنوي، ليحقق 25.08 مليون ريال (6.7 مليون دولار) ، بدعم من التوسع في حجم المشاريع وارتفاع الإيرادات.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

