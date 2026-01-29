أصدرت شركة سال السعودية للخدمات اللوجستية، المدرجة بالبورصة السعودية، صكوك مقوّمة بالريال السعودي بقيمة مليار ريال (266.7 مليون دولار) تم من خلال طرح خاص، حسب بيان للبورصة الخميس.

يأتي الإصدار في وقت تنتعش فيه إصدارات الدين خاصة في الخليج، مع زخم متوقع خلال 2026 بدعم من خفض مرتقب لأسعار الفائدة عالميا هذا العام.

تفاصيل سريعة عن الإصدار والشركة

(وفق بيانات الشركة وإفصاحاتها للبورصة)

- تم الاكتتاب في الفترة بين 13-29 يناير 2026.

- يبلغ أجل الصكوك 5 سنوات، مع إمكانية استردادها مبكرا وفق نشرة الإصدار.

- بلغ العائد على الصكوك: مؤشر سعر الفائدة المعروض بين البنوك السعودية (Saudi Arabian Interbank Offered Rate) لـ 6 أشهر والمعروف باسم سايبور (SAIBOR) + 130 نقطة أساس كنسبة متغيرة تدفع بشكل نصف سنوي.

- تم تعيين شركة جي بي مورغان العربية السعودية وشركة الأهلي المالية كمديري الاكتتاب ومديري سجل الاكتتاب لغرض الطرح.

- سيتم استخدام المتحصلات لتمويل خطط إنفاق رأسمالي لدعم التوسعات والمشاريع المستقبلية.

- تأسست سال في 2019 ومدرجة بالسوق السعودي منذ 2023، وتعمل في تقديم خدمات مناولة الشحنات الجوية لشركات الطيران. تمتلك المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية "الخطوط السعودية" 49% من سال.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا