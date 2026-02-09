قرر مجلس إدرة شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة "سي جي إس" العاملة في قطاع النقل المبرد الذي ينقل المواد الغذائية والأدوية، تعيين روبان بيلين في منصب الرئيس التنفيذي، وفق بيان الشركة للبورصة الاثنين.

وسي جي إس تأسست عام 1976 كمشروع سعودي سويسري مشترك، وتعمل في تصميم وتصنيع هياكل الشاحنات المبردة بالإضافة إلى أنظمة التبريد في الغرف والمنشآت الصناعية، ولديها تواجد في السعودية والبحرين. وهي مدرجة في السوق السعودي منذ 2025.

كانت سي جي إس، قد أعلنت في بيان سابق صدر مطلع فبراير الجاري، عن قبول استقالة بيتير فيربير من منصب الرئيس التنفيذي اعتبارا 30 أبريل 2026 لأسباب شخصية تتعلق برغبته في التقاعد من عقود العمل بدوام كامل.

نبذة عن الرئيس التنفيذي الجديد

- حاصل على درجة بكالوريوس التجارة من جامعة ماكماستر في كندا، وهو محاسب قانوني معتمد (سي بي إيه).

- لديه خبرة لأكثر من 25 عام، وعمل لدى شركات متعددة الجنسيات مدرجة في الأسواق المالية، وتولى مناصب قيادية في شركات عالمية في مجال الهندسة والبنية التحتية في كندا والإمارات.

- تولى منصب المدير المالي في سي جي إس منذ 2024 وحتى تعيينه رئيس تنفيذي.

- شغل سابقا منصب المدير المالي الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة كوني لتصنيع الآلات التي مقرها فنلندا في الفترة 2016 - 2023، وقد باشر عمله من الإمارات. كما تولى مهام الرئيس التنفيذي الإقليمي بالإنابة لمدة 9 أشهر.

- قبلها شغل منصب المدير المالي لكندا في شركة كوني بين 2013 و2016 وقد عمل في تورنتو.

- سيتولى مهام عمله كرئيس تنفيذي في سي جي إس بداية من الأول من مايو 2026.

