تعتزم شركة اتحاد جروننفلدر سعدي القابضة "سي جي اس" ومقرها الرياض، العاملة في قطاع النقل المبرد الذي ينقل المواد الغذائية والأدوية، طرح 30% من أسهمها في السوق الرئيسية في البورصة السعودية، ويتوقع أن يصل حجم الطرح إلى 300 مليون ريال (80 مليون دولار).

تمتد فترة بناء سجل الأوامر واكتتاب المؤسسات بين 5-11 نوفمبرالجاري، بنطاق سعري بين 9.5 و10 ريال للسهم على أن يتم اكتتاب الأفراد يومي 26 و 27 نوفمبر.

تفاصيل أكثر

(حسب موقع الشركة ونشرة الطرح)

تأسست الشركة عام 1976 كمشروع سعودي سويسري مشترك، وتعمل في تصميم وتصنيع هياكل الشاحنات المبردة بالإضافة إلى أنظمة التبريد في الغرف والمنشآت الصناعية. ولديها تواجد في السعودية والبحرين.

تخطط الشركة للتوسع في قطاع النقل المبرد من خلال إنشاء مصنع في مدينة الخرج الصناعية بالسعودية، بدعم من حصتها السوقية التي تتخطى 40% وتوقعات انتعاش القطاع في المملكة.

تشير التوقعات إلى نمو سنوي مركب لقطاع النقل المبرد في السعودية نسبته 8.7% خلال الفترة بين 2023 - 2028 مدعوما بالنمو في القطاعات غير النفطية خاصة الأغذية والأدوية واللوجستيات.

"يشهد الطلب على أنظمة التبريد والتكييف الخاصة بالشركة نمو متزايد، مدفوع بالتوسع المستمر والاستثمارات المتواصلة التي تنفذها الحكومة والقطاع الخاص ضمن المنظومة الصناعية في المملكة، والمدعومة ببرامج رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية،" وفق الشركة عبر موقعها الرسمي.

وقالت الشركة في نشرة الإصدار، إنه سيتم استثمار أكثر من 150 مليون ريال سعودي خلال السنوات الثلاث المقبلة لتلبية الطلب المتزايد وتوسيع محفظة منتجاتها.

يتوقع أن تبلغ القيمة السوقية للشركة عند الإدراج ما بين 950 مليون ريال ومليار ريال، وفقا للنطاق السعري للطرح.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، مراجعة قبل النشر: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا