أعلنت شركة سناد القابضة السعودية المدرجة في البورصة السعودية، الخميس، استثمار 93.3 مليون ريال (24.9 مليون دولار) لشراء نحو 6.7 مليون سهم تمثل 2.22% من أسهم شركة دار الماجد العقارية خلال طرحها العام الأولي، الذي جمع 1.26 مليار ريال (336 مليون دولار).

يأتي الطرح العام الأولي للشركة العقارية، وسط انتعاش للاكتتابات في البورصة السعودية، التي استحوذت على نحو 85% من إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق الخليجية في النصف الأول من العام، بحسب تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي المعروف بـ "المركز" للخدمات المالية والاستشارات، إضافة لتوسعات القطاع العقاري ضمن خطة المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وكانت سناد القابضة العاملة بنشاط الاستثمار- تأسست في 1975- أعلنت في يوليو الماضي، التزامها بالاكتتاب في طرح شركة دار الماجد العقارية بهدف تعزيز محفظتها الاستثمارية وتنويعها.

وستكون دار الماجد، السهم الـ 16 في القطاع العقاري بالسوق الرئيسية في البورصة، والذي يتداول فيه حاليا 15 شركة.

تفاصيل أكثر عن الطرح

طرحت شركة دار الماجد 90 مليون سهم تمثل 30% من أسهمها للاكتتاب، بنطاق سعري بين 13.5 و 14 ريال، وقد تم تحديد سعر الطرح النهائي عند الحد الأقصى.

وقد تم تغطية اكتتاب المؤسسات التي خُصص لها 80% من أسهم الطرح 107 مرة، فيما بلغت تغطية اكتتاب الأفراد 278%.

وتبلغ القيمة السوقية لشركة دار الماجد العقارية عند الإدراج نحو 4.2 مليار ريال.

