تعتزم شركة دار الماجد العقارية السعودية، طرح حصة 30% من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في السوق الرئيسية لدى تداول السعودية، حسب بيان الثلاثاء.

يأتي الطرح العام الأولي وسط انتعاش للاكتتابات في البورصة السعودية، التي استحوذت على نحو 85% من إجمالي قيمة الاكتتابات العامة الأولية في الأسواق الخليجية في النصف الأول من العام، بحسب تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي المعروف بـ "المركز" للخدمات المالية والاستشارات، إضافة لتوسعات القطاع العقاري ضمن خطة المملكة لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

وستكون دار الماجد، السهم الـ 16 في القطاع العقاري بالسوق الرئيسية في البورصة، والذي يتداول فيه حاليا 15 شركة.

نقاط عن الشركة والطرح

(وفق بيان وموقع الشركة)

- تأسست في عام 2014، ويمتد نشاط عملها منذ 1969 وهي شركة عائلية.

- ستطرح 90 مليون سهم للاكتتاب تمثل 30% من رأسمالها.

- ستكون فترة بناء سجل الأوامر (اكتتاب المؤسسات) بين 29 يوليو - 4 أغسطس 2025. فيما تستمر فترة اكتتاب الأفراد خلال الفترة 14 أغسطس - 18 أغسطس.

- لن تحصل الشركة على أي من متحصلات الطرح، والتي سيتم توزيعها على المساهمين البائعين.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: ياسمين صالح، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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