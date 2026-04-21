تعتزم شركة كومل المتخصصة في الأدوية والمستلزمات الطبية السعودية والمدرجة بالسوق الموازية في البورصة السعودية "نمو"، الانتقال إلى السوق الرئيسية، وفق بيانات الشركة على تداول.

ونمو هي سوق موازية تسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة بطرح وإدراج أسهمها بمتطلبات أقل من السوق الرئيسية، كما تتيح للشركات المتداولة فيها الانتقال بعد سنتين إلى السوق الرئيسية بعد التوافق مع شروط هذه السوق، باستثناء القيمة السوقية.

بدأت سوق نمو رسميا في فبراير 2017 وكان وقتها مسموح فيها فقط بالطروحات العامة الأولية، ثم سمح بعدها بالإدراج المباشر في السوق رسميا في فبراير 2019.

كانت الشركة قد أعلنت في بيان سابق على تداول، موافقة مجلس الإدارة على الانتقال وتعيين مستشار مالي لإدارة ملف الانتقال حيث الذي يخضع للموافقات واستيفاء الشروط والمتطلبات.

نبذة عن كومل

(وفق بيانات رسمية)

- تأسست عام 2007 مقرها الرياض ومدرجة في البورصة منذ 2024.

- تعمل الشركة بشكل أساسي في تجارة الأدوية والمستلزمات الطبية، ولديها مكاتب توزيع ومستودعات بمناطق مختلفة بالمملكة، فيما بدأت بإنشاء مصنع تابع لها لصناعة الأدوية.

- خلال العام الماضي 2025 تراجع صافي الربح العائد على المساهمين انخفاض بنسبة 31.87% على أساس سنوي ليحقق 14.96 مليون ريال (3.98 مليون دولار) رغم ارتفاع الإيرادات، وقالت الشركة إن سبب التراجع لمصروفات تشغيلية تأسيسية لعمليات توسع.

- أعلنت في مارس الماضي، توقيع اتفاقية استحواذ على 75% من رأسمال شركة كان الطبية السعودية المتخصصة في نشاط صناعة الأجهزة الطبية مقابل 3 مليون ريال مولتها من مواردها الذاتية، لدعم خطط التوسع. ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذه الصفقة خلال النصف الثاني من 2026.

(إعداد: أميرة الوسلاتي، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

