قرر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني السعودية، العاملة في قطاع التأمين والمدرجة ببورصة تداول، تعيين عبد الرحمن بن صالح العبره، في منصب الرئيس التنفيذي بداية من يوليو المقبل، وفق بيان مرسل للبورصة الاثنين.

تأسست الشركة عام 2013 بعد أكثر من 10 سنوات من تقديم خدمات التأمين تحت مظلة بنك الجزيرة المدرج أيضا بالبورصة السعودية ويمتلك 29.4% منها. وقد ارتفع صافي الربح العائد لمساهمي الجزيرة تكافل بنحو 7.09% على أساس سنوي، ليسجل 39.8 مليون ريال (10.6 مليون دولار) وفق بيانات رسمية.

والعبره، كان قد استقال من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو" المدرجة أيضا بالبورصة السعودية، والتي أفصحت هذا الأسبوع عن قبول الاستقالة لقبوله عرض وظيفي آخر، دون الإعلان عن تعيين بديل له حتى وقت النشر.

العبره في نقاط

( وفق البيان، وحسابه على لينكد إن)

- حاصل على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الملك سعود بالرياض.

- من 2013 حتى 2022، عمل كرئيس تنفيذي لشركة الأهلي للتكافل التي كانت مدرجة بالبورصة واندمجت في 2022 مع شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني المدرجة أيضا بالبورصة.

- بعد الاندماج، تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي بشركة الدرع العربي، حتى 2023.

- عمل كرئيس تنفيذي لشركة "سايكو" خلال الفترة من 2023 وحتى استقالته أبريل 2026.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا