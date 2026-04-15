ستقدم السعودية دعم بقيمة 3 مليار دولار كما مددت وديعة بقيمة 5 مليار دولار لباكستان، لدعم مواردها مع قرب سداد مستحقات قرض إماراتي بقيمة 3.5 مليار دولار الشهر الجاري، وفق تصريحات لوزير المالية الباكستاني محمد أورنجزيب، نقلتها وسائل إعلام دولية الأربعاء.

وقد حصلت باكستان على دعم خليجي قبل سنوات لدعم اقتصادها، فيما استضافت الجولة الأولى للمفاوضات بين واشنطن وإيران لإنهاء الحرب الممتدة منذ فبراير الماضي، فيما تدعم باكستان السعودية لصد الهجمات الإيرانية التي تستهدف دول خليجية.

وقد أعلنت وزارة الدفاع السعودية، في 11 أبريل الجاري، وصول قوة عسكرية من باكستان إلى قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي ضمن اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الموقعة بين البلدين لتعزيز التنسيق العسكري المشترك تتضمن طائرات مقاتلة ومساندة تابعة للقوات الجوية الباكستانية.

وتحتاج باكستان للدعم السعودي في هذا الوقت لضمان زيادة احتياطياتها من النقد الأجنبي لأكثر من 18 مليار دولار بحلول يونيو في إطار برنامج مع ​صندوق النقد الدولي قيمته 7 مليار دولار.

وتسعى باكستان لتوطيد علاقاتها في المنطقة، ومن المقرر أن يزور رئيس الوزراء الباكستاني ​شهباز ​شريف، ‌السعودية ⁠وقطر ​وتركيا ​خلال الفترة من ⁠15 ​إلى ​18 ⁠أبريل ⁠الجاري.

ونقلت رويترز، عن متحدث باسم وزارة المالية السعودية، تأكيده أن المملكة وافقت ​على إيداع 3 مليار دولار لدى باكستان لدعم ميزان مدفوعاتها.

(إعداد: شيماء حفظي، تحرير: أمنية عاصم، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا