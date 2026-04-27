تم تعيين بشار القنيبط كرئيس تنفيذي جديد لبنك البلاد السعودي، المدرج في تداول، والذي سيبدأ مهام عمله بداية يونيو المقبل، خلفا لـ عبدالعزيز العنيزان، وفق بيان صادر عن البنك للبورصة الأحد.

خلفية سريعة عن البنك

(وفق بيانات رسمية)

تأسس بنك البلاد عام 2004، وتم إدراجه في البورصة السعودية عام 2005، ومقره الرئيسي مدينة الرياض، يعمل في السعودية فقط من خلال أكثر من 100 فرع.

وخلال الربع الأول من 2026، ارتفع صافي الربح العائد على المساهمين ليسجل 735.8 مليون ريال (196.2 مليون دولار)، بنمو على أساس سنوي بأكثر من 5%، بدعم من ارتفاع دخل العمليات بنسبة 4%.

من هو بشار القنيبط؟

( وفق بيان من البنك والجهات المذكورة)

- حاصل على بكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة الملك سعود بالمملكة.

- لديه خبرة تمتد أكثر من 25 عام أغلبها في قطاع البنوك والمؤسسات المالية.

- كان يشغل منصب نائب أول الرئيس التنفيذي للأعمال في بنك البلاد.

- كما عمل سابقا في البنك السعودي الأول لعدة سنوات، وتولي عدة مناصب ووصل لمنصب نائب العضو المنتدب للخدمات المصرفية الفردية وإدارة الثروات.

- شغل منصب مدير تطوير الأعمال لنظام سداد للمدفوعات التابع للبنك المركزي السعودي "ساما".

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

#أخباراقتصادية

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا