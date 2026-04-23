ماذا نعرف؟

تعتزم شركة المداواة التخصصية الطبية السعودية، المدرجة في السوق الموازية ببورصة السعودية "نمو"، إصدار صكوك مقومة بالريال السعودي بقيمة 30 مليون ريال (8 مليون دولار)، وستطرحها طرح خاص، لدعم أعمالها التشغيلية ورفع كفاءة خدماتها، وفق بيان مرسل لتداول الأربعاء.

وقد عينت المداواة شركة صكوك المالية كمدير للطرح المحتمل، وقالت إن تفاصيل الطرح ستكون متاحة عبر موقع مدير الطرح.

نظرة سريعة عن المداواة

(وفق موقع البورصة وحساب الشركة على لينكد إن)

- تأسست شركة المداواة عام 2014، وتدير مستشفى المداواة التخصصية الطبي التابعة لها بمنطقة عسير بالمملكة.

- تمتلك شركة صفوة الفرسان الذراع اللوجستي المسؤول عن إدارة وتشغيل مرافق الضيافة والأغذية بالمستشفى، كما أسست شركة للخدمات الإدارية في مصر لدعم عملياتها.

- تم إدراجها في سوق نمو عام 2024 وتستهدف الانتقال للسوق الرئيسية.

- خلال 2025، قفز صافي الربح العائد على المساهمين إلى نحو 19 مليون ريال مقابل 6.07 مليون بنمو 213% على أساس سنوي، مدعومة بنمو إيراداتها بنسبة 61% وضبط نمو مصروفاتها.

- في العام الماضي، أعلنت الشركة تنفيذ أعمال توسعة في مستشفى المداواة بسبب الارتفاع الملحوظ في نسب الإشغال، وإضافة مشاريع جديدة في المستشفى بما يعزز نمو الشركة.

