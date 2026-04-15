قرر مجلس إدارة تام التنموية السعودية، لخدمات الاستشارات والرقمنة، والمدرجة في السوق الموازية بالبورصة السعودية "نمو"، تعيين فراس المطرفي، رئيس تنفيذي جديد، بداية من الأربعاء، وفق بيان مرسل من الشركة لتداول.

خلفية سريعة جدا

وفق البيان، فقد استقال عبدالله يوسف مؤسس الشركة من منصبه كرئيس تنفيذي، لكنه سيستمر عضو في مجلس الإدارة وعضو منتدب.

تأسست شركة تام التنموية عام 2012، وتقدم خدماتها لعدة قطاعات من الحكومة والقطاع الخاص، وقد نفذت مشروعات بأكثر من 1.3 مليار ريال (346.7 مليون دولار)، وتم إدراجها في سوق نمو بالبورصة السعودية عام 2023 بعد طرح عام أولي.

وخلال عام 2025، تراجع صافي الربح العائد على المساهمين بنسبة 31.7% على أساس سنوي، ليسجل 20.6 مليون ريال، مدفوعا بانخفاض الإيرادات بنسبة 37.1% نتيجة التعرض لضغوط متمثلة في إطالة دورات ترسية المشاريع وتأجيل بعض مراحل المشاريع المرتبطة بالمنح.

وقالت تام، في بيانها الأربعاء، إنها تعمل على تعزيز هيكلها التنظيمي لتوسيع نطاق حلولها والاستفادة من الفرص الاستراتيجية للنمو.

المطرفي في نقاط

(وفق البيان، حسابه على لينكد إن)

- حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من IE Business School في مدريد، وأتم برنامج الإدارة العامة في Harvard Business School.

- تقلد عدة مناصب في شركة ثقة السعودية المتخصصة في خدمات واستشارات تكنولوجيا المعلومات، خلال الفترة بين 2018 و2023 آخرها نائب رئيس العمليات.

- ثم تولى خلال الفترة 2023 وحتى أبريل 2026، منصب الرئيس التنفيذي للعمليات بشركة عهد لخدمات الأعمال التابعة لـ ثقة.

(إعداد: أمنية عاصم، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

للاشتراك في تقريرنا الأسبوعي الذي يتضمن تطورات الأخبار الاقتصادية، سجل هنا