وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب شركة المطاحن العربية للمنتجات الغذائية والمعروفة سابقا بشركة المطاحن الثانية، تسجيل أسهمها وطرح نحو 15.4 مليون سهم للاكتتاب العام تمثل 30% من إجمالي أسهم الشركة، وفق بيان على تداول الثلاثاء.

وستنضم الشركة العاملة في قطاع المطاحن للاكتتابات الأولية المنتعشة في السوق السعودي، الذي شهد نحو 20 اكتتاب منذ بداية العام الجاري بمؤشريه الرئيسي والموازي.

وسبق أن طرحت شركة المطاحن الحديثة (التي كانت تعرف سابقا بشركة المطاحن الثالثة) حصة في السوق السعودية الرئيسية خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك بعد طرح حصة من شركة المطاحن الأولى في 2023. والشركات الثلاث ضمن شركات القطاع التي تم خصخصتها في المملكة.

ومع تنفيذ عملية الخصخصة، استحوذت مجموعة عجلان وإخوانه بالشراكة مع الراجحي العالمية للاستثمار وشركة أولام الدولية (OLAM) والشركة الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) على شركة المطاحن الثانية (MC2) وبلغت قيمة الصفقة حوالي 600 مليون دولار.

وتبلغ حصة مجموعة عجلان وإخوانه القابضة 50.13% من شركة المطاحن العربية وفق موقع المجموعة، فيما قالت نادك في بيان للبورصة إن حصتها في شركة المطاحن العربية تبلع 14.87%.

وفي 2023 تم تغيير العلامة التجارية لشركة المطاحن العربية التي تنتج الطحين ومشتقات القمح والأعلاف والنخال من خلال ثلاثة مصانع في الرياض وحائل وجازان.

(إعداد: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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