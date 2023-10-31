انخفضت الأرباح الصافية لشركة المطاحن الأولى السعودية خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 14.89% على أساس سنوي رغم ارتفاع الإيرادات، وفقا لبيانات مالية مرسلة من الشركة لبورصة تداول السعودية يوم الثلاثاء.

تأسست شركة المطاحن الأولى في 2017 نتيجة خصخصة الهيئة العامة للأمن الغذائي في المملكة، وتعمل في مجال إنتاج منتجات الدقيق ومشتقات القمح مثل الأعلاف الحيوانية. ولدى الشركة 4 مصانع في السعودية. ومدرجة ببورصة السعودية منذ يونيو 2023.

ووفق البيانات، بلغ صافي الربح بعد الزكاة والضريبة بالربع الثالث من عام 2023 نحو 54 مليون ريال ( 14.4 مليون دولار)، مقابل نحو 63.49 مليون ريال في نفس الربع من العام الماضي.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث من 2023 بنسبة 4.33% على أساس سنوي إلى 248.14 مليون ريال من 237.83 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة انخفاض صافي الربح لعدة أسباب بينها ارتفاع صافي تكاليف التمويل.

تسعة أشهر

تراجعت الأرباح الصافية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، بنسبة 17.49% على أساس سنوي، إلى 162.7 مليون ريال مقارنة بـ 197.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من 2022.

فيما ارتفعت الإيرادات خلال الفترة (يناير- سبتمبر 2023) إلى 717,64 مليون ريال مقابل 687,05 مليون ريال في نفس الفترة العام الماضي.

(إعداد: جيهان لغماري، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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