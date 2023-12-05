فازت 9 مشروعات سينمائية ومشروعي دراما، بجوائز سوق أفلام الدورة الثالثة لمهرجان البحر الأحمر السينمائي، من أصل 24 مشروع تنافس في المسابقة، نصفهم أفلام والنصف الآخر مشروعات من أصول عربية وإفريقية بإجمالي قيمة تتخطى 400 ألف دولار.

كما يقدم شركاء المهرجان، وهم عدة شركات إنتاج وأكاديميات فنية جوائز تقدر قيمتها بنحو 400 ألف دولار أيضا، ما يجعل إجمالي قيمة الجوائز المقدمة في المهرجان نحو 800 ألف دولار.

وقدم سوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي - وهو أحد مشروعات السعودية التي تسعى لتنويع اقتصادها والتوسع في الفعاليات الترفيهية والثقافية وسيختتم أعماله في 9 ديسمبر - عدة جوائز كالتالي:

-فاز مشروع "سيمبا" لهوغو سالفاتيرا بجائزة لجنة التحكيم لمرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 10 آلاف دولار.

-فاز مشروع "يونان" لأمير فخر الدين بجائزة مرحلة ما بعد الإنتاج بقيمة 30 ألف دولار.

- فاز مشروع وحده الحب ينتصر لدانييل عربيد الذي بجائزة الإشادة الخاصّة من لجنة التحكيم وقيمتها 25 ألف دولار.

-فاز مشروع "واحد وأربعين" لسامح علاء، بجائزة سوق البحر الأحمر للتطوير بقيمة 35 ألف دولار.

- فاز مشروع "عودة الابن الضال" لراني مصالحة، بجائزة الإنتاج وقيمتها 100 ألف دولار.

-اختارت لجنة تحكيم سوق المشاريع 4 أفلام فائزة بجائزة إنتاج قيمتها 50 ألف دولار، لكل مشروع من لودج البحر الأحمر، وهي : "بصحبة حسناء" لآمال يوسف، ومشروع "قصة رائعة" لفينتشو نشوغو، ومشروع "بلاك سنيك" للمخرج نايشة نياموبايا، ومشروع "أبي قتل بورقيبة" لفاطمة الرياحي.

-منحت لجنة تحكيم معمل المسلسلات ضمن معامل البحر الأحمر مشروعين فائزين، جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار، لكل من مشروع عين الحدأة، من كتابة صالح الحمد، ومشروع ولدنا أحلى، من كتابة هناء صالح الفاسي.

(إعداد: أحمد النجار، تحرير: شيماء حفظي، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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