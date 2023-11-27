أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي الذي يُقام في مصر، يوم الأحد، تنظيم دورة استثنائية من المهرجان في الفترة من 14 -21 ديسمبر المقبل ستتضمن برنامج مهدى إلى السينما الفلسطينية إلى جانب برنامج المهرجان، في ظل الأوضاع الراهنة في قطاع غزة.

وسيشمل البرنامج المهدى للسينما الفلسطينية عرض مجموعة أفلام عن فلسطين بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني "لإلقاء الضوء على الموقف الحال والأوضاع غير الإنسانية في غزة"، وفق بيان من إدارة المهرجان عبر فيسبوك يوم الأحد.

يأتي الإعلان عن هذا الإهداء الخاص للسينما الفلسطينية بالتزامن مع الصراع الدائر في قطاع غزة بفلسطين بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإسرائيل، إثر هجوم لحماس على إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي أوقع 1200 قتيل، لترد تل أبيب بعملية عسكرية على القطاع أودت بحياة آلاف الفلسطينيين وتسببت -وفق الأمم المتحدة- في نزوح 1.7 مليون فلسطيني.

وبحسب بيان الأحد، فلن تتضمن الدورة أي مظاهر احتفالية تعبيرا عن تضامن إدارة المهرجان مع الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن تشهد فترة المهرجان جمع تبرعات للمساعدات الإنسانية لغزة بالتنسيق مع الهلال الأحمر المصري.

(إعداد: أحمد النجار، تحرير: مريم عبد الغني، للتواصل: zawya.arabic@lseg.com)

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