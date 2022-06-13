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شمال إفريقيا
إفريقيا
اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
شمال إفريقيا
إفريقيا
الأعمال
طاقة
عقارات
خدمات مالية
تكنولوجيا مالية
تكنولوجيا واتصالات
بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
نقل
سياحة وسفر
صحة
تعليم
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السودان يستحدث ورقة نقدية فئة ألف جنيه
الليرة اللبنانية
الليرة اللبنانية تنتعش "مؤقتا" مقابل الدولار
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أسعار العملات المشفرة تهوي وتخسر مكاسب سنوية
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دوجكوين .. عندما تتحول العملة الافتراضية لواقع
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أوبك بلس تقرر زيادة في الإنتاج بأكثر من المقرر
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إنفوجرافك: هدوء في أسعار اللحوم والأسمدة...والحبوب مازالت مرتفعة
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السعودية تتأهب لرفع إنتاج النفط إذا انخفض الإنتاج الروسي بشدة: صحيفة
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حي المقطم المصري: من إفيهات السينما لمشروع استثماري ضخم
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الاكتتاب العام في شركة نادي غزل المحلة المصري يبدأ في 12 يونيو
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تحليل: ليه تعمل حملة إعلانية لما ممكن تشتري نادى
ثقافة وفن
مشروع جديد استثماري للفنان عمرو دياب يضم فنادق في مصر ودبي - مصدر لزاوية عربي
السودان ما بعد الانقلاب
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رفع حالة الطوارئ في السودان بعد 7 أشهر من إعلانها
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السودان: السفارة الأمريكية تحذر مواطنيها
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التضخم يستمر في التسارع في السودان
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رجل جديد في حياة ليبيا: من هو فتحي باشاغا؟
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نفط ليبيا والانتخابات: بصيص أمل أم فرصة ضائعة؟
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انتخابات لبنان: حزب الله يفشل في الحصول على أغلبية في البرلمان
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مصير الرئاسة، الـ"خرق" والتغيير المسيحي: قراءة في الانتخابات اللبنانية
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