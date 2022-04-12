النصب التذكاري للمؤسسين

تواصل " إيكون" YKONE، وكالة التسويق المؤثر الدولية والرائدة في مجالات الفخامة والجمال، تواصل توسعها في منطقة الشرق الأوسط، حيث أعلنت عن افتتاحها مكتبين جديدين في أكثر مدينتين ديناميكية في المنطقة، ألا وهما مدينتي الرياض وأبوظبي. هذا، ويذكر أن الوكالة متواجدة في مدينة دبي منذ العام 2016.

فمن خلال تواجدها الفعلي في دبي على مدى السنوات الست الماضية، طورت وكالة " إيكون" YKONE))، مركزا إقليميا تعمل من خلاله بالتعاون مع العلامات التجارية على حملات التأثير وإنشاء المحتوى، وتضم قائمة عملاء الوكالة في منطقة الشرق الأوسط، كل من "بروكتر وغامبل "، " لوريال"، "كوتي"، "كانون" و"الماريوت". ومن موقعه المميز في قلب حي دبي للتصميم، سيواصل المكتب المحلي للوكالة، التعاون مع مختلف العلامات التجارية في مجالات الأزياء، الجمال وأسلوب الحياة.

قصر الحصن

هذا، ويمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية لما تمثله منطقة الشرق الأوسط من قوة في مجال وسائل التواصل الاجتماعي مدعومة في ذلك بمحتوى عالي الجودة بفضل صناعة تسويقية متمرسة ومتطورة. في الواقع، تعد المنطقة من بين أكثر المناطق العالمية نشاطًا من حيث استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، فوفقًا لدراسة حديثة أجرتها شركة "يوجوف" (YouGov)، فإن 3 من كل 4 من سكان الإمارات يتبعون أحد المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي بينما ما يقرب من 80 ٪ من السكان في المملكة العربية السعودية يعتبرون من المستخدمين النشطين لوسائل التواصل الاجتماعي1. والملفت أن المستخدمين لتلك الشبكات، في غالبيتهم من فئة الشباب، لا سيما في المملكة العربية السعودية حيث تقل أعمار غالبيتهم عن 30 عامًا، مما يضع منطقة الشرق الأوسط بانتظام على رأس قوائم تصنيف المستهلكين لمحتوى " تيك توك" و "سناب شات" و" يوتيوب". إن استثمار الحكومة في التنويع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي بما يتماشى مع رؤية 2030 الطموحة والتقدمية، كان بمثابة تغيير حقيقي في المنطقة التي أصبحت محددة للاتجاهات عالميا في الكثير من المجالات الرئيسية مثل الترفيه، السفر، نمط الحياة، الفنون، الثقافة، الموضة والجمال. ولم يكن لذلك أن يكون ممكنًا لولا وجود مجتمع محلي شاب من منشئي المحتوى الذين أبقوا جمهورهم على اطلاع بأحدث الاتجاهات من خلال العمل مع بعض أكبر العلامات التجارية لتلبية احتياجات السوق وتفضيلاتها.

1 تقرير أبحاثHootSuite /We Are Social الرقمي في المملكة العربية السعودية 2021

تعقيبا على الموضوع، قال أوليفييه بيون، مؤسس YKONE: "إن افتتاح مكاتب لوكالتنا في كل من أبوظبي والرياض سيسمح لـ YKONE بالاستجابة ليس فقط لاحتياجات سوق سريعة النمو، ولكن أيضًا للرؤية الطموحة لدول الخليج في مجالات السياحة والرفاهية. وقد بدأ فرع وكالتنا في أبوظبي بالفعل العمل مع الحملة الترويجية "زوروا أبوظبي" لحملات التسويق المؤثرة، حيث تم إطلاق الموجة الأولى التي تضم أكثر من 400 مؤثر في وقت سابق من هذا العام. كما يعمل مكتبنا الجديد في الرياض على تعزيز مكانتنا الريادية في مجال النفوذ في الشرق الأوسط، وسيدعم تطوير المشاريع الكبرى، مثل إطلاق وجهة السفر الجديدة "البحر الأحمر"، وهي العميل الأول لمكتبنا الجديد ".

تبدي الوكالة التي يقع مقرها الرئيسي في باريس استعدادها لاستكشاف الفرص الواعدة التي توفرها سوق دول مجلس التعاون الخليجي في قطاعات السفر، السياحة والترفيه لتسليط الضوء بشكل أفضل على الأنشطة الترفيهية المزدهرة المدعومة بمشاريع عملاقة تهدف لتحويل المنطقة إلى وجهة سفر عالمية. كما يتضح، على سبيل المثال، من خلال استراتيجية السياحة الرقمية الأخيرة الممتدة على مدى ثلاث سنوات التي أعلنت عنها وزارة السياحة السعودية والتي تستهدف 100 مليون زائر وتفعيل اسهام السياحة في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 10٪. وتهدف تلك المشاريع المصممة لتعزيز المكانة الدولية للأمة، إلى التواصل والمشاركة بشكل أكبر مع جيل الألفية لتكون أماكن للاكتشاف والإلهام، كما تعكسه بالفعل حملات وسائل التواصل الاجتماعي اللافتة للنظر.

ولمواكبة تطورها في الشرق الأوسط، جندت YKONE عشرات المواهب الجديدة، من المنطقة بشكل أساسي، بمن فيهم محمد محرق، مدير الأعمال بالمملكة العربية السعودية، وعلي شعبان، المدير الإبداعي.

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نبذة عن YKONE

تأسست " إيكون" YKONE في العام 2008، وهي وكالة متخصصة في التسويق المؤثر. يقع مقرها الرئيسي في باريس، وهي متواجدة حاليا في 14 دولة ويعمل بها أكثر من 100 شخص حول العالم. تركز الوكالة بشكل أساسي على مجالات الرفاهية والجمال، وتعمل بالتعاون مع العلامات التجارية العالمية المرموقة لإنشاء وإنتاج حملات للشبكات الاجتماعية. وتضم قائمة عملاء الوكالة كل من " لوريال"، " إستي لودر"، "نسبريسو"، "إل في إم إتش"، "هوغو بوس" و"شوبارد".

للتواصل الإعلامي:

هافا يلدز

مستشار اتصالات(إعلامية)

بيزنس فرانس Hava.yildiz@businessfrance.fr