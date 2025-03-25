• تعتزم "مصدر" استثمار 702 مليون درهم ( 184 مليون يورو) للاستحواذ على حصة 49.99% في أربع محطات للطاقة الشمسية تابعة لشركة "إنديسا" في إسبانيا بقدرة 446 ميجاواط وذلك بعد استكمال الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية

• تأتي هذه الاتفاقية في أعقاب استحواذ "مصدر" العام الماضي على 49.99% في محفظة مشاريع من أصول الطاقة الشمسية بقدرة 2 جيجاواط التابعة لشركة "إنديسا" في إسبانيا، مع إمكانية إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 0.5 جيجاواط

• الاتفاقية ستعزز مكانة "مصدر" في واحدة من أكبر أسواق الطاقة الشمسية في الاتحاد الأوروبي، وستسهم في دعم خطط إسبانيا الوطنية للطاقة والمناخ وأهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050

• تعتبر "مصدر" إحدى شركات الطاقة الأسرع نمواً في العالم ويتجاوز إجمالي القدرة الإنتاجية لمحفظة مشاريعها العالمية الحالية 50 جيجاواط، وتستهدف الشركة زيادتها إلى 100 جيجاواط بحلول عام 2030

مدريد، إسبانيا: أعلنت شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، الشركة الإماراتية الرائدة عالمياً في مجال الطاقة النظيفة اليوم، عن توقيع اتفاقية مع شركة "إنديسا" للاستحواذ على حصة 49.99% في أربع محطات للطاقة الشمسية في إسبانيا بقدرة إجمالية تبلغ 446 ميجاواط. وتستثمر "مصدر" بموجب هذه الصفقة 702 مليون درهم إماراتي (184 مليون يورو) مقابل حصة في الأصول التي تبلغ قيمتها الإجمالية 1.4 مليار درهم إماراتي (368 مليون يورو) وذلك بعد استكمال الشروط والحصول على الموافقات التنظيمية.

وتشكل هذه الصفقة خطوة مهمة تسهم في توسيع أنشطة "مصدر" في منطقة شبه الجزيرة الأيبيرية وعموم قارة أوروبا، كما تعزز التزامها بدعم طموحات المنطقة في مجال الطاقة المتجددة.

وتأتي هذه الاتفاقية في أعقاب الصفقة الناجحة التي أبرمتها شركة "مصدر" مع "إنديسا" في إسبانيا العام الماضي، والتي شهدت شراكة بين الطرفين في محفظة مشاريع من أصول الطاقة الشمسية قيد التشغيل بقدرة إجمالية تبلغ 2 جيجاواط، مع إمكانية إضافة نظام بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 0.5 جيجاواط إلى المشاريع. وتمثل الصفقة واحدة من أكبر صفقات الطاقة المتجددة في إسبانيا في السنوات الأخيرة.

وبهذه المناسبة، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة "مصدر": "تعكس هذه الصفقة التزام ’مصدر‘ بالمساهمة في دعم أهداف أوروبا في مجال إزالة الكربون وتعزيز الجهود الرامية لإحداث نقلة نوعية في قطاع الطاقة. كما تمثل خطوة مهمة أخرى نحو توسيع أنشطة ’مصدر‘ في شبه الجزيرة الأيبيرية وأوروبا، وتنمية محفظة مشاريعها في القارة".

وأكد الرمحي بأن تعزيز الشراكة مع "إنديسا" يسهم في دعم مساعي "مصدر" لاستكشاف فرص جديدة في مجال الطاقة المتجددة سواء على مستوى قارة أوروبا أو العالم، كما يسهم في دفع عجلة النمو المستدام وتحقيق الازدهار.

من جانبه، قال فلافيو كاتانيو، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إينيل": "تمثل هذه الصفقة خطوة جديدة توطد التعاون الذي انطلق العام الماضي مع شركة مصدر التي تعد احدى أهم الشركات في قطاع الطاقة المتجددة. وتماشياً مع خطتنا الإستراتيجية، تؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بتسريع عملية تحول الطاقة بالشراكة مع مؤسسات دولية كبرى".

ومن المتوقع أن تلعب شراكة "مصدر" مع "إنديسا" دوراً مهماً في دعم إسبانيا لتحقيق خططها الوطنية للطاقة والمناخ. واستكملت "مصدر" العام الماضي أيضاً استحواذها على شركة "سايتا" التي تمتلك محفظة متنوعة من المشروعات أغلبها في مجال طاقة الرياح، بقدرة إجمالية تصل إلى 745 ميجاواط، كما تشمل خططاً لتطوير مشروعات أخرى بقدرة 1.6 جيجاواط في إسبانيا والبرتغال. وترفع هذه الصفقة إجمالي قدرة مشاريع شركة "مصدر" قيد التشغيل في شبه الجزيرة الأيبيرية إلى 3.2 جيجاواط.

وتلتزم "مصدر" بالمساهمة في دعم أهداف الاتحاد الأوروبي للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 حيث وقعت "مصدر" ومجموعة إينيل الرائدة عالمياً في مجال الطاقة، والتي تتبع لها إنديسا، في فبرايرالماضي، مذكرة تفاهم لاستكشاف الفرص الممكنة لتطوير مشاريع طاقة متجددة في عدة دول من ضمنها إيطاليا وإسبانيا وألمانيا.

وبخصوص عملية الاستحواذ، فقد عينت "مصدر" بنك "بي إن بي بي" كمستشار للمعاملات، وشركة "لينكليترز" كمستشار قانوني، وشركة "يو إل" كمستشار فني، وشركة "برايس ووترهاوس كوبرز" كمستشار ضريبي. فيما سيتم تمويل الاستحواذ جزئياً من خلال قسم تمويل الاستحواذ من بنك "بي إن بي بي"، وبنك "سانتاندير"، وبنك "إنتيسا سان باولو"، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول. وتم تقديم المشورة للمقرضين من قبل شركة "أشورست".

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