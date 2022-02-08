

بمشاركة وفد من المستثمرين الإماراتيين وضمن جولة لزيارة بعض المشروعات

فؤاد: تم إنشاء مزرعة الإنماء طبقاً لأفضل النماذج العالمية والتكنولوجيا المطبقة في كبرى المزارع

القاهرة: تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، مزرعة الإنماء للتنمية الزراعية بالفرافرة، التابعة لشركة جهينه للصناعات الغذائية، يرافقه الشيخ محمد المزروعي رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووفد من المستثمرين.

أثنى اللواء الزملوط على جهود الشركة في مجال التنمية الزراعية والحيوانية، موضحاً أنها تعد اول مستثمر جاد بصحراء الفرافرة وإحدى الشركات الرائدة في قطاع الألبان والعصائر، وقطاع الإنتاج الحيواني والزراعي، وأنها تلعب دور فعال في السوق المصري. كما أشاد الشيخ المزروعي باعتماد مزرعة الإنماء على إمكانيات متطورة وفريق متكامل ومنظــم يوفر مقومات النجاح ويساهم في نمو الاقتصاد المصري.

جاء ذلك ضمن جولة لمحافظ الوادي الجديد، والوفد الإماراتي، يرافقهم المهندس عبد الحكم الجبالي، رئيس مركز ومدينة الفرافرة، ومحمود أحمد، رئيس الوحدة المحلية لقرى أبو منقار، وعدد من المستثمرين، وأصحاب المزارع، لعدد من المشروعات الاستثمارية المصرية والعربية بمركز الفرافرة، ومن بينها مزرعة الإنماء، التي تعد واحدة من أهم وأكبر مشروعات الوادي الجديد الزراعي بمساحة تبلغ حوالي 3000 فدان.

أعربت بسنت فؤاد – رئيس قطاع العلاقات الخارجية بشركة جهينه للصناعات الغذائية، عن سعادتها بزيارة اللواء الزملوط والوفد الاماراتي، ووفد المستثمرين مزرعة الإنماء، وأشارت إلى أن الشركة استثمرت وقتًا كبيرًا في توفير الطاقة والموارد في تعزيز قدراتها التكنولوجية وأنشطة البحث والتطوير وتنمية رأس المال البشري لديها. فكان هذا إلى حد كبير السبب وراء نجاحها لتصبح مثال يحتذى به.

واستكملت فؤاد: "تم تصميم مزرعة الإنماء وإنشائها طبقاً لأفضل النماذج العالمية والتكنولوجيا المطبقة في كبرى المزارع، وذلك في إطار سياسة التكامل الرأسي التي تنتهجها الشركة، والتي تعتمد على العمل بالتوازي في قطاعات الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري، بهدف رفع مستويات الكفاءة والتأكد من العمل وفقًا لأعلى المعايير في كافة المصانع والإدارات بما يساهم في تقديم منتجات فائقة الجودة بأسعار مناسبة."

#بياناتشركات

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