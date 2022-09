الامارات العربية المتحدة: تقدم شركة The Family Office Company B.S.C. (c) لعملائها استثمارات حصريّة للغاية في الأسواق الخاصّة، غالبًا ما لا تتوافر لعموم المستثمرين. وتتعاون الشركة مع أفضل المديرين العالميّين للأصول لتزويد العملاء بفرص استثمارية بديلة، تتفوّق في أدائها على استثمارات الأسواق العامة. بعد إنشاء المحافظ الاستثمارية، يمكن للعملاء تعقّب أدائها عبر المنصة الرقمية الرائدة التي أطلقتها الشركة.

حافظت The Family Office على سجلّ حافل يمتدّ على 17 عام في الحفاظ على ثروات العملاء في المنطقة وتنميتها، متبعة فلسفة استثماريّة تركّز على الحاجات الفرديّة لكلّ عميل وتطلعاته الماليّة. منذ 2020، تضيف The Family Office ميزات مبتكرة رائدة إلى منصتها الرقميّة التي تُعدّ الأولى من نوعها في المنطقة في قطاع المكاتب العائليّة لإدارة الثروات. وبعد الانطلاق في مسيرة التحوّل الرقمي في 2020، أطلقت الشركة منصّتها الرقميّة مسجلة الملكية بميزات جديدة مثيرة كالوصول السريع والآمن إلى صفقات حصريّة، وأفكار قيّمة، وخدمات استشاريّة مخصّصة يقدّمها مستشارون ماليّون محترفون ذوو خبرة. فالاستثمارات التي نضعها تحت تصرّف العملاء متنوّعة عبر المناطق الجغرافيّة والقطاعات وفئات الأصول لتخفيض المخاطر الاستثماريّة وتحسين العوائد. فلدى العملاء خيارات واسعة من الفرص الاستثماريّة، منها استثمارات متوافقة مع الشريعة، في فئات الأصول الخاصّة كالأسهم الخاصّة والائتمانات الخاصّة والعقارات والقطاع المالي وغيرها.

وقال عبد المحسن العمران، مؤسّس The Family Office ورئيسها التنفيذي، تعليقاً على مزايا هذه المنصّة:

"نسعى لتحقيق أهداف عملائنا الماليّة ببناء محافظ مدروسة من استثمارات بديلة حصريّة متنوعة عبر المناطق الجغرافية والقطاعات وفئات الأصول لتخفيض المخاطر وتحسين العوائد."

يتماشى إطلاق هذه المنصة وتحسينها المستمرّ مع جهود The Family Office للرقمنة ومساعيها لتوفير تجربة أكثر سهولة للعملاء قائمة على التكنولوجيا الرقميّة. إدراكاً لأهميّة الابتعاد عن مناهج الاستثمار التقليديّة واحتضان نموذج أعمال رقميّ بالكامل، تُنشئ The Family Office حاليّاً واجهة جديدة تُتيح لعملائها ما يحتاجون من أنظمة المحاكاة والأدوات والأفكار لتولي زمام الأمور في مسيرتهم الاستثماريّة. ومن المقرّر إطلاق هذه الواجهة الرقميّة الجديدة في يناير 2022.

وأضاف السيّد العمران حول هذا الموضوع:

"نحن ملتزمون بتوفير أسهل تجربة لعملائنا وأنسبها. تهدف كافة منصّاتنا الرقميّة إلى إتاحة وصولهم المباشر إلى أداء المحفظة واستثمارات حصريّة ومحتوى تعليمي، بتوفير واجهة سهلة الاستخدام في متناول أيديهم."

إنّ The Family Office شركة عالميّة لإدارة الثروات مقرّها البحرين والرياض. تعمل الشركة تحت رقابة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية السعوديّة لتقديم خدماتها لأكثر من 200 عائلة وفرد من أصحاب الثروات الكبيرة، كما تقدّم خدمات مختلفة لمساعدة العملاء على تحقيق أهدافهم المالية باستراتيجيّات استثماريّة مخصصة لتلبية حاجاتهم الفريدة.

انضمّ الآن إلى المنصّة على https://tfoco.co/3EXZfzZ.

سجّل مسبقاً في الواجهة القادمة على https://tfoco.co/31RUYji.

إخلاء المسؤولية:

The Family Office Co. BSC هي شركة استثمارية من الفئة الأولى تخضع لرقابة مصرف البحرين المركزي، ومُرخّصة بسجل تجاري رقم 53871 صادر بتاريخ 21/6/2004، وبرأس مال مُصرّح به ومدفوع قدره 10,000,000 دولار أمريكي. ولا تُقدّم The Family Office Co. BSC(c) منتجاتها وخدماتها سوى إلى "مستثمرين معتمدين" على النحو المحدد من قِبل مصرف البحرين المركزي.

شركة مكتب العائلة العالمية للاستثمار، شركة شخص واحد مساهمة مقفلة برأس مال مدفوع 20 مليون ريال – سجل تجاري رقم (7007701696) - مرخصة من قبل هيئة السوق المالية ترخيص رقم (30-182-17) ، لتقديم خدمات إدارة الاستثمارات و تشغيل الصناديق، الترتيب و المشورة في الأوراق المالية،

#بياناتشركات

-انتهى-

إنّ The Family Office شركة لإدارة الثروات مع مكاتب في البحرين والرياض تدير ملياري دولار من الحلول المخصّصة للمحافظ منذ 2004. تخضع الشركة لرقابة مصرف البحرين المركزي وهيئة السوق المالية في المنطقة. إنّ Petiole Asset Management التابعة إلى The Family Office هي شركة متخصّصة لإدارة الثروات تقدّم برامج استثمارية متنوّعة تستهدف بصورة أساسيّة فرص الاستثمارات البديلة. تتّخذ Petiole Asset Management من زوريخ مقرّاً لها ضمن 237 شركة مرخصة في سويسرا من قبل هيئة الإشراف على السوق المالية السويسرية (FINMA) في 2019 مع مكاتب في نيويورك وهونغ كونغ.

Send us your press releases to pressrelease.zawya@refinitiv.com

© Press Release 2021