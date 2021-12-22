دلهي/الرياض: شركة باور لتقنيات الدفاع (PDTC)، وهي شركة سعودية قد وقعت اتفاقية مع شركة Navratana Defense PSU، بهارات إلكترونيكس المحدودة الهندية (Bharat Electronics Limited (BEL) India) لتقريب الهند والمملكة العربية السعودية من خلال تعزيز تقنيات الدفاع والفضاء. تأسست شركة باور لتقنيات الدفاع (PDTC) على يد الشيخ محمد مصطفى زيني الشيبي، وهو عضو في عائلة الشيبي المشهورة والمرموقة في المملكة العربية السعودية.

تأسست شركة PDTC مع رؤية لتعزيز علاقة تجارية وتكنولوجية وثقافية أعمق وأفضل بين المملكة العربية السعودية والهند من خلال ترويج ونقل ونشر الحلول التكنولوجية المستقلة المتطورة في قطاع الدفاع والفضاء والأمن.

ستعمل الاتفاقية على تسهيل عمل شركتي BEL و PDTC لتقديم التقنيات المتطورة والحلول التكنولوجية بشكل جماعي إلى نظام الدفاع في المملكة العربية السعودية.

قال الشيخ محمد مصطفى زيني الشيبي: “شركة BEL في طليعة الابتكار التكنولوجي في الهند. ستمكننا الشراكة مع BEL من جلب التقنيات الحيوية للتطبيقات المدنية والدفاعية إلى المملكة العربية السعودية ".

وأضاف: "المملكة العربية السعودية والهند قوتان صاعدتان ولاعبان رئيسيان في منطقتهما وهما شريكان طبيعيان في مواجهة التحديات المختلفة التي تواجه المنطقة".

قال أنيل بانت، المدير العام للتسويق الدولي، شركة بهارات للإلكترونيات المحدودة: "بصفتنا شركة رائدة في تصنيع المنتجات والأنظمة الإلكترونية الحديثة لقوات الدفاع، نتوقع العديد من هذه الشراكات التكنولوجية في المستقبل القريب بين المملكة العربية السعودية والهند. تقدم شركة BEL منتجات تكنولوجية في مجالات نظام الرادار الساحلي وأجنحة الكشف عن التهديدات المتقدمة مع الرادار ونظام حماية الطائرات بدون طيار والكثير بخلاف ذلك. ستعمل هذه الاتفاقية على تعزيز العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين والارتقاء بالعلاقة إلى مستوى شراكة استراتيجية ".

قال جوبي كريشنا ريدي، الخبير عبر الحدود والمستشار الاستراتيجي لشركة PDTC: "تعد الشراكة بين شركة BEL و بشركة باور لتقنيات الدفاع علامة بارزة في الهند - المملكة العربية السعودية، وهي شراكة متنامية في مجال البحث والتطوير وتبادل التكنولوجيا. نحن متحمسون لتقديم أحدث التقنيات إلى المملكة العربية السعودية "

تم تيسير هذه الاتفاقية من قبل جوبي كريشنا ريدي وهشام خالد، مستشاري شركة باور لتقنيات الدفاع. سيعمل كلاً من سيد وهاب قوادري و جاغاتيش كومار باجولايان من إدارة PDTC على قيادة المبادرة مع شركة BEL.

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