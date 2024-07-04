دبي، الإمارات العربية المتحدة: تماشياً مع رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية للارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أطلقت شركة "في إف إس جلوبال"، بالتعاون مع شركة "إيه إم إتش"، خدمة "الفحص الطبي على عتبة داركم"، والتي تمكن المقيمين الذين يحملون تأشيرة إقامة في دولة الإمارات العربية المتحدة صادرة من دبي، من تجديد تأشيرات إقامتهم دون الحاجة إلى زيارة مركز طبي معين.

ستكون خدمة "الفحص الطبي على عتبة داركم" المميزة متوفرة من خلال شركة "في إف إس جلوبال". تتوفر هذه الخدمة بشكل خاص لحاملي تأشيرات الفئة (A) الذين يسعون إلى تجديد تأشيرات إقامتهم. وهي خدمة إضافية واختيارية إلى جانب خدمات الفحص الطبي العادية المقدمة في المراكز.

يمكن للمتعاملين حجز مواعيد الفحص الطبي الخاصة بهم مباشرة من منازلهم أو مكاتبهم عبر الإنترنت أو من التواصل المباشر مع المركز. حيث يمكنهم زيارة موقع شركة "في إف إس جلوبال الإلكتروني والانتقال إلى الرابط المخصص "الفحص الطبي على عتبة داركم". بعد إكمال نموذج بسيط عبر الإنترنت وتحميل المستندات المطلوبة، ومن ثمّ سيتلقون تأكيداً من خلال البريد الإلكتروني يحتوي على رابط الدفع. وعند إتمام الدفع، سيقوم فريق "في إف إس جلوبال" بمعالجة الطلب وتنسيق تقديم الخدمة بسلاسة في الموقع الذي يختاره المتعامل، سواء كان من المنزل أو المكتب.

وعن هذه الخطوة قال أتول مروه، الرئيس التنفيذي للعمليات في قسم الخدمات الطبية والمشاريع الخاصة لدى في إف إس جلوبال: "يسعدنا توسيع شراكتنا مع "إيه إم إتش" لتقديم خدمة الفحص الطبي عند عتبة داركم. تتوافق هذه المبادرة تماماً مع التزام في إف إس جلوبال بتوفير تجارب استثنائية للعملاء وتعكس رؤية مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية لنظام رعاية صحية أكثر سهولة وراحة. نعتقد أن هذه الخدمة ستكون إضافة قيمة للمقيمين المغتربين في دبي والإمارات الأخرى الذين يرغبون بتجديد تأشيرات إقامتهم".

وبدورها قالت بثينة خوري، الرئيس التنفيذي لدى شركة إيه إم إتش: "يسعدنا أن نبني على شراكتنا القائمة مع في إف إس جلوبال في خدمة الفحص الطبي على عتبة داركم المبتكرة. يبسّط امتداد تعاوننا عملية الفحص الطبي لحاملي تأشيرات الوافدين، مما يتيح لهم استكمال هذا المتطلب بشكل مريح من منازلهم أو مكاتبهم. يتماشى هذا مع التزام شركتنا بتوفير حلول رعاية صحية سلسة وفعالة".

يشار إلى أن شركة في إف إس جلوبال تدير مركزين لفحص اللياقة الطبية لتأشيرات الإقامة، ويقعان في ابن بطوطة مول ومركز التنين 2.

للمزيد من التفاصيل حول الخدمة أو لحجز الخدمة يمكن للعملاء زيارة الموقع الإلكتروني https://visa.vfsglobal.com/ehs/en/are أو الاتصال على الرقم +971 50 2109073 .

نبذة عن شركة «في إف إس جلوبال»

«في إف إس جلوبال» هي أكبر شركة متخصصة في مجال خدمات التعهيد والتكنولوجيا، وتتبنى الابتكار التكنولوجي بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي لدعم الحكومات والبعثات الدبلوماسية في جميع أنحاء العالم. تشرف الشركة على المهام الإدارية وغير القضائية المتعلقة بطلبات الحصول على التأشيرات وجوازات السفر والخدمات القنصلية للحكومات المتعاملة معها، بهدف زيادة الإنتاجية وتمكينهم من التركيز بشكل كامل على مهمة التقييم.

ومن خلال اتباع منهج مسؤول لتطوير التكنولوجيا واعتمادها وتكاملها، تعطي الشركة الأولوية للممارسات الأخلاقية والاستدامة. تعتبر «في إف إس جلوبال» الشريك الموثوق لـ 67 جهة حكومية. وتضم الشركة أكثر من 3300 مركزاً لتقديم طلبات التأشيرات في 151 دولة، وأتمت بكفاءة أكثر من 282 مليون طلب تأشيرة منذ تأسيسها في عام 2001.

تقع مقرات الشركة الرئيسية في زوريخ/سويسرا ودبي/الإمارات العربية المتحدة بدعم من شركة بلاكستون مالك حصة الأغلبية ومؤسسة Kuoni و Hugentobler و EQT. تلتزم شركة «في إف إس جلوبال» بتوفير قيمة لجميع الشركاء والريادة في الحلول المسؤولة والمبتكرة التي تجعل الخدمات الحكومية أكثر فعالية وكفاءة.

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