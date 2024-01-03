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بيانات صحفية  

بيان صحفي

مسارات جديدة واعدة في المنطقة لإزالة الكربون في أحدث تقارير "شنايدر إلكتريك"

مسارات جديدة واعدة في المنطقة لإزالة الكربون في أحدث تقارير \"شنايدر إلكتريك\"
مسارات جديدة واعدة في المنطقة لإزالة الكربون في أحدث تقارير \"شنايدر إلكتريك\"
سلطنة عُمان

يعزز من بناء دخل مُستدام للأفراد من ذوي الإعاقة

يعزز من بناء دخل مُستدام للأفراد من ذوي الإعاقة
يعزز من بناء دخل مُستدام للأفراد من ذوي الإعاقة
بيان صحفي

هيئة البيئة – أبوظبي وجامعة زايد تتعاونان لتطوير عوامل انبعاث غازات الدفيئة في أبوظبي

هيئة البيئة – أبوظبي وجامعة زايد تتعاونان لتطوير عوامل انبعاث غازات الدفيئة في أبوظبي
هيئة البيئة – أبوظبي وجامعة زايد تتعاونان لتطوير عوامل انبعاث غازات الدفيئة في أبوظبي
بيان صحفي

"حليب أبو قوس" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب

\"حليب أبو قوس\" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب
\"حليب أبو قوس\" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب
بيان صحفي

يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة

يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة
يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة
بيان صحفي

جامعة الإمارات تواصل تنفيذ مبادرات خارطة الطريق إلى كوب 28 وما بعده (2023 – 2026)

جامعة الإمارات تواصل تنفيذ مبادرات خارطة الطريق إلى كوب 28 وما بعده (2023 – 2026)
جامعة الإمارات تواصل تنفيذ مبادرات خارطة الطريق إلى كوب 28 وما بعده (2023 – 2026)
بيان صحفي

"بابكو إنرجيز" شريكاً استراتيجياً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة

\"بابكو إنرجيز\" شريكاً استراتيجياً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة
\"بابكو إنرجيز\" شريكاً استراتيجياً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة
بيان صحفي

"مجلس المزارعين" يناقش سبل تعزيز استدامة القطاع الزراعي خلال اجتماعه التاسع في الفجيرة

\"مجلس المزارعين\" يناقش سبل تعزيز استدامة القطاع الزراعي خلال اجتماعه التاسع في الفجيرة
\"مجلس المزارعين\" يناقش سبل تعزيز استدامة القطاع الزراعي خلال اجتماعه التاسع في الفجيرة
بيان صحفي

«إمباور» و"فنادق دبي" يتشاركان الاستدامة لحماية البيئة

«إمباور» و\"فنادق دبي\" يتشاركان الاستدامة لحماية البيئة
«إمباور» و\"فنادق دبي\" يتشاركان الاستدامة لحماية البيئة
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