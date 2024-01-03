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بنوك وتأمين
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اقتصاد
مصر
دول مجلس التعاون الخليجي
الشام
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بنوك وتأمين
تصنيع، تجارة وتجزئة
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بيانات صحفية
بيان صحفي
مسارات جديدة واعدة في المنطقة لإزالة الكربون في أحدث تقارير "شنايدر إلكتريك"
سلطنة عُمان
يعزز من بناء دخل مُستدام للأفراد من ذوي الإعاقة
بيان صحفي
هيئة البيئة – أبوظبي وجامعة زايد تتعاونان لتطوير عوامل انبعاث غازات الدفيئة في أبوظبي
بيان صحفي
"حليب أبو قوس" ووزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية تطلقان حملة إعادة تدوير على مستوى الدولة تشمل 30 ألف طالب
بيان صحفي
يؤكد تركيز عام 2024 على الاستدامة على القيمة الأساسية لمجموعة أريستون المتمثلة في الراحة المستدامة
بيان صحفي
جامعة الإمارات تواصل تنفيذ مبادرات خارطة الطريق إلى كوب 28 وما بعده (2023 – 2026)
بيان صحفي
"بابكو إنرجيز" شريكاً استراتيجياً لمنتدى الشرق الأوسط للاستدامة
بيان صحفي
"مجلس المزارعين" يناقش سبل تعزيز استدامة القطاع الزراعي خلال اجتماعه التاسع في الفجيرة
بيان صحفي
«إمباور» و"فنادق دبي" يتشاركان الاستدامة لحماية البيئة
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ميسرة تترأس عملية إصدار صكوك ناجحة لحكومة سلطنة عمان
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تصريح سعادة هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي بمناسبة ذكرى تولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد مقاليد الحكم في دبي
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