توفر شبكة Visa والتي يطلق عليها VisaNet رؤى وتحاليل معمقة حول رحلة الزوار وسلوكيات الإنفاق والتوجهات الموسمية ومستوى تبنّي الحلول الرقمية

دبي، الإمارات العربية المتحدة: وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي مذكّرة تفاهم استراتيجية مع Visa، الشركة العالمية الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية، على هامش فعاليات معرض سوق السفر العربي، بهدف تعزيز الجهود لزيادة أعداد الزوّار الدوليين إلى دبي والارتقاء بتجاربهم. ويتيح هذا التعاون الاستفادة من رؤى Visa المستخلصة من تحليل البيانات لتعزيز كفاءة الحملات التسويقية، وتبسيط الخدمات السياحية، وإطلاق عروض ترويجية وباقات مخصصة تلبي تطلعات الزوار.

وتنسجم هذه الاتفاقية مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى ترسيخ مكانة المدينة كإحدى أفضل الوجهات العالمية للأعمال والترفيه والسياحة، كما تعكس قوة الشراكة بين القطاعين العام والخاص التي تواصل دفع عجلة نمو قطاع السياحة، وهو ما تؤكده النتائج الإيجابية التي حققها القطاع في الربع الأول من عام 2025، حيث استقبلت دبي 5.31 مليون زائر دولي بزيادة نسبتها 3 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

تم توقيع مذكرة التفاهم في جناح دبي في معرض سوق السفر العربي، بحضور سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لشركة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي.

وبموجب هذه الاتفاقية، تدعم Visa أهداف دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الاستراتيجية من خلال الاستفادة من VisaNet، أكبر شبكة مدفوعات عالمية، لتقديم رؤى معمقة مدعومة بالبيانات حول رحلات الزوار، وسلوكيات الإنفاق، وتفضيلات العملاء، والتوجهات الموسمية، ومستوى تبني الحلول الرقمية. كما يهدف التعاون إلى تعزيز جهود الدائرة في ابتكار حملات تسويقية هادفة ومبادرات تتمحور حول الزوار، بما يضمن لهم خوض تجارب سلسة ومميزة.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال سعادة عصام كاظم، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: "تؤدي Visa دوراً محورياً في دعم منظومة السياحة في دبي، عبر تزويد المسافرين بحلول دفع سهلة وآمنة ومبتكرة في جميع مراحل رحلتهم. وتجمع هذه الاتفاقية بين رؤى دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وخبرتها الطويلة بالسوق وشبكة Visa العالمية الواسعة وتميزها في إدارة البيانات، لفتح آفاق جديدة للتواصل والتفاعل مع المسافرين وإلهامهم، وتقديم تجارب استثنائية لهم. وتؤكد هذه الاتفاقية على التعاون المثمر والبناء بين القطاعين العام والخاص، الذي يشكل ركيزة أساسية في نجاح دبي الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله. ونحن على ثقة بأن تعاوننا مع Visa سيسهم في ترسيخ سمعة دبي العالمية، والارتقاء بالعروض السياحية، وتوفير قيمة أكبر لضيوفنا. وسنعمل سويا من أجل استقطاب المزيد من الزوّار وتقديم تجارب استثنائية لهم، تؤكد مكانة دبي كوجهة مفضلة للزيارة".

ومن جانبها، قالت الدكتورة سعيدة جعفر، نائب الرئيس الأول والمدير الإقليمي لشركة Visa في دول مجلس التعاون الخليجي: "يسرنا التعاون مع دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي لتزويدها برؤى معمقة حول الاتجاهات العالمية في السفر والسياحة. إذ تساهم هذه الرؤى في دعم مساعي الدائرة وآلية اتخاذ قرارات مدروسة بشأن الحملات والمبادرات الترويجية التي تسهم في زيادة عدد الزوار الدوليين إلى دبي. ولا تقتصر مساهمتنا على توفير الرؤى المستخلصة من تحليل البيانات، بل نسعى لتوفير تجارب آمنة وسلسة للسياح، وذلك من خلال البنية التحتية الآمنة والمتطورة الخاصة بVisa واستثماراتها المستمرة في مجال الابتكار والتي بلغت 10 مليارات دولارخلال الخمس سنوات الأخيرة. تهدف هذه الاتفاقية إلى ترسيخ مكانة دبي العالمية في مجالات السياحة والتجارة والابتكار، وفتح آفاق واسعة أمام الشركات المحلية والاقتصاد الإماراتي ككل".

وتسهم الرؤى التي توفرها VisaNet في دعم المبادرات الرامية إلى تبسيط خدمات السفر والسياحة وتجارب الزوار. كما ستقدم Visa الدعم لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في الأنشطة التسويقية، والعروض الترويجية الحصرية لحاملي بطاقاتها في أكثر من 200 سوق حول العالم، بما يشمل سلاسل الفنادق العالمية، وشركات الطيران، والمتاجر. وهو ما يمكن مراكز التسوق والفنادق ومقدمي الخدمات الترفيهية في المدينة من الاستفادة من هذه الجهود، مما يسهم في خلق فرص جديدة للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التفاعل مع الأسواق العالمية.

لمزيد من المعلومات حول دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركة Visa، يُرجى زيارة: dubaidet.gov.ae و ae.visamiddleeast.com

لمحة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي:

إلى جانب رؤيتها المطلقة للتأكيد على مكانة دبي كوجهة عالمية رائدة للتجارة والاستثمار والسياحة، تساهم دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي في دعم الرؤية الطموحة لحكومة دبي في جعل الإمارة مركزاً رئيسياً عالمياً للاقتصاد والسياحة وترسيخ ميزاتها التنافسية لتتصدر المؤشرات العالمية، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، التي تسعى إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة، وجعلها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصاديّة في العالم خلال العقد المقبل.

ولتحقيق هذا التوجه، تقود الدائرة الجهود الرامية لتعزيز اقتصاد دبي القائم على التنوع وتقديم خدمات مميزة ومبتكرة، بما يمكّنها من جذب أفضل المواهب، والارتقاء ببيئة الأعمال، ورفع معدلات النمو، ودعم رؤية الإمارة لتصبح الوجهة المفضلة في العالم للحياة والعمل، وذلك من خلال الترويج للمقومات المتنوعة التي تتمتع بها المدينة، وما توفّره من جودة في العيش وأسلوب حياة عصري بشكل عام.

وتعتبر دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهة المسؤولة عن التخطيط والإشراف والتطوير والتسويق لقطاعي الأعمال والسياحة في دبي، وكذلك تحمل على عاتقها مسؤولية ترخيص الأعمال بما فيها المنشآت الفندقية ومنظمي الرحلات ووكلاء السفر وغيرها. وتنضوي تحت مظلة الدائرة المؤسسات التالية: مؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ومؤسسة دبي للتسجيل والترخيص التجاري، ومؤسسة دبي لحماية المستهلك والتجارة العادلة، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، ومؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، وكلية دبي للسياحة.

نبذة عن شركة Visa:

Visa شركة رائدة عالمياً في مجال المدفوعات الرقمية، ومسجلة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (V). تسهل Visa المعاملات والمدفوعات بين المستهلكين والتجار والمؤسسات المالية والهيئات الحكومية في أكثر من 200 دولة ومنطقة كل عام. وترتكز مهمتنا على ربط العالم من خلال شبكة دفع آمنة ومبتكرة وذات موثوقية، ومساعدة الأفراد والشركات والاقتصادات على تحقيق الازدهار. نحن نؤمن بأن الاقتصادات التي تشمل الجميع في كل مكان، ترتقي بالجميع في كل مكان، ونرى إتاحة الوصول للنظام المالي كأساس لمستقبل حركة الأموال. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة المواقع التالية: About Visa, Visa CEMEA Blog، أو متابعة أخبارنا على تويتر:@VisaCEMEA.

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