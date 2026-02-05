الجناح: حرصنا أن يحمل هذا الإصدار الطابع الوطني بتصميم خاص يجمع بين الهوية الكويتية والمزايا العصرية

أعلن بنك الكويت الوطني عن إطلاق إصدار محدود من بطاقة Visa الوطني مسبقة الدفع بالدينار الكويتي بتصميم خاص مستوحى من روح الهوية الكويتية، وذلك احتفالًا بموسم الأعياد الوطنية الذي تحتفي فيه الكويت بتاريخها وإنجازاتها.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص البنك على مشاركة العملاء فرحة المناسبات الوطنية من خلال منتجات مميزة تجمع بين الهوية الكويتية والمزايا العصرية التي يقدّمها الوطني لعملائه، إلى جانب تعزيز التجربة المصرفية الرقمية السهلة والآمنة.

وتمنح بطاقة Visa الوطني مسبقة الدفع ذات الإصدار المحدود العملاء مجموعة من المزايا المتنوعة التي تضفي على تجربتهم قيمة مضافة خلال موسم الأعياد الوطنية، إذ يمكن لحاملي البطاقة الاستفادة من استرجاع نقدي يصل إلى 25% عبر برنامج «مكافآت الوطني»، وهو أكبر برنامج ولاء في الكويت يوفر خيارات واسعة من المكافآت والعروض لدى مئات الشركاء.

كما تتيح البطاقة للعملاء إصدارها واستخدامها فورًا عبر خدمة «الوطني عبر الموبايل» من دون الحاجة لزيارة الفرع، مما يعكس التزام البنك بتوفير حلول رقمية مبتكرة تسهّل على العملاء إجراء معاملاتهم بسرعة وأمان.

وتمتاز البطاقة أيضًا بقبولها الواسع للاستخدام داخل الكويت وخارجها، مع ضمان أعلى مستويات الحماية والأمان أثناء عمليات الشراء سواء عبر نقاط البيع أو عبر الإنترنت.

ويأتي هذا الإصدار بتصميم وطني مميز يجسّد معاني الاحتفال ويُبرز الهوية الكويتية بطريقة عصرية، ليمنح العملاء تجربة فريدة تتماشى مع أجواء الأعياد الوطنية ويعزز ارتباطهم بالمناسبات التي يعتز بها المجتمع.

ويسعى بنك الكويت الوطني إلى أن يكون الشريك المالي الأكثر استعدادًا لمستقبل الخدمات المصرفية، وأن يبقى الأقرب إلى عملائه من خلال استشراف احتياجاتهم وتلبية تطلعاتهم بأعلى مستويات الجودة والابتكار.

وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس – مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية، السيد/ بدر الجناح: «نعتز بإطلاق هذا الإصدار المحدود من بطاقة Visa الوطني مسبقة الذي يعكس التزامنا بالابتكار وتقديم عروض موسمية حصرية تتماشى مع تطلعات العملاء، خصوصًا خلال المناسبات الوطنية التي تمثّل قيمة كبيرة لدى المجتمع الكويتي».

وأضاف الجناح: «حرصنا أن يحمل هذا الإصدار الطابع الوطني بتصميم خاص يعبّر عن اعتزازنا بهذه المناسبات الغالية على الجميع، في تصميم يجمع بين الهوية الكويتية والابتكار في حلول الدفع».

وأشار إلى أن بطاقات الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع ليست مجرد أداة للدفع، بل هي بوابة لأسلوب حياة فريد ومجموعة واسعة من المزايا الحصرية التي تتيح لعملائنا المشاركة في حملاتنا المميزة على مدار العام مع الشركات والمؤسسات المرموقة في العديد من القطاعات.

ودعا الجناح العملاء إلى الاستفادة من عرض الاسترجاع النقدي ومزايا البطاقة من خلال إصدارها عبر تطبيق الوطني، مؤكدًا استمرار البنك في تقديم حلول دفع متطورة تلائم أسلوب حياة العملاء وتثري تجربتهم المصرفية في كل الأوقات.

وأكد الجناح أن تقديم تجربة مصرفية استثنائية تضع العميل أولاً هو ثقافة راسخة لدى بنك الكويت الوطني، حيث تعكس العروض الحصرية التي نقدمها على مدار العام سعينا الدؤوب لمنحهم تجربة مصرفية متكاملة مدعومة بحلول دفع مبتكرة ومنتجات مصرفية متطورة تلبي طموحاتهم وتثري تجربتهم المصرفية.

ويفخر بنك الكويت الوطني بنجاحه على مدار السنوات الماضية في الحفاظ على تقديم أعلى مستوى من الخدمات المصرفية المميزة، كما يسعى باستمرار إلى توفير تجربة مصرفية أكثر ابتكاراً لعملائه.

يذكر أن بطاقات Visa الوطني الائتمانية ومسبقة الدفع توفر مزايا متعددة لحامليها، إضافة إلى العروض والخصومات الحصرية والتي تجعلها تسهم في توفير أسلوب حياة فريد ومميز بما تقدمه لحاملها من مزايا على مدار العام.

