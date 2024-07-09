(المنامة، البحرين) – أعلنت بورصة البحرين، البورصة المرخصة من قبل مصرف البحرين المركزي، عن استضافة مؤتمر TradingTech MENA بالتعاون مع اتحاد أسواق المال العربية ومجموعة A-Team والذي سيعقد في 25 نوفمبر 2024 في مملكة البحرين. وسوف يبحث المؤتمر أحدث التطورات والابتكارات في تكنولوجيا التداول مع إلقاء الضوء على دور التكنولوجيا المتطورة في تعزيز جانب الشراء والبيع في البورصات والمؤسسات المالية العاملة في أسواق المال.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر أكثر من 200 مشارك يمثلون الجهات العاملة في قطاع تكنولوجيا التداول بما في ذلك البورصات، والهيئات التنظيمية لأسواق المال، وشركات الوساطة، وخبراء المال، ومزودي خدمات التكنولوجيا. وسيتم خلال المؤتمر تسليط الضوء على العديد من المواضيع التي تشمل دمج بيانات السوق والبيانات الضخمة، وتوجيه الأوامر الذكية، وتحديث آلية ما بعد التداول، وتطبيق أنظمة مراقبة التداول والتحليل الاحصائي.

وبهذه المناسبة، قال الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين: "تتشرف بورصة البحرين باستضافة مؤتمر TradingTech MENA 2024 في مملكة البحرين. إن هذا الحدث المرموق يوفر منصة متميزة تتيح لممثلي أسواق المنطقة الالتقاء والتواصل معاً وبحث أحدث اتجاهات السوق في تكنولوجيا التداول مع التركيز على دمج بيانات السوق، وإمكانية الوصول إلى أسواق جديدة، والتعرف على فئات الأصول، وأنظمة التداول المختلفة. كما يوفر المؤتمر فرصة سانحة لمشاركة المعلومات وتعزيز سبل التعاون بين الأسواق، بما يساهم في تحقيق نقلة نوعية في منظومة التداول في المنطقة وتشجيع التنافس في الأسواق العالمية."

وأضاف: "ندعو جميع الجهات ذات العلاقة بأسواق المال للمشاركة في هذا المؤتمر المميز، والاستفادة من جلسات التواصل، وتوطيد سبل التعاون المثمر، مما يساهم في تعزيز الابتكار وتطوير أسواق المال، كما نتطلع إلى استضافة الخبراء في هذا المجال وبحث مستقبل تكنولوجيا التداول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

من جانبه، قال السيد رامي الدكاني، الأمين العام لاتحاد أسواق المال العربية: "يسرّ اتحاد أسواق المال العربية ومجموعة ِA-Team، وبورصة البحرين استضافة مؤتمر TradingTech MENA 2024. إن هذا الحدث رفيع المستوى سوف يساهم بدور هام في جمع رواد الصناعة، والمبتكرين في مجال التكنولوجيا، وخبراء المال من جميع أنحاء العالم لدعم جهود الابتكار والتقدم في أسواق المال العربية. نسعى لجذب رواد التكنولوجيا العالميين الذين يشكلون مستقبل التداول العالمي، إلى جانب نخبة من الخبراء العرب للاستفادة من رؤاهم، وتقديم أحدث التطورات في هذا المجال."

وقال أندرو ديلاني، المدير العام والرئيس المسوؤل عن المحتوى - مجموعة A-Team "إنّ منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تُعتبر محرّك مهم للسيولة في الأسواق المالية العالمية. وبما أن المنطقة تتبنى الخدمات المالية، فمن الضروري للمشاركين في السوق الوصول إلى أحدث أنظمة التداول والتكنولوجيا والبيانات الحديثة. وأضاف أن TradingTech MENA هو أول مؤتمر متخصصّ لمناقشة تكنولوجيا التداول، ما يجعله حدث مهم لمشاركة الجهات العاملة في قطاع تكنولوجيا التداول في جميع أنحاء المنطقة."

#بياناتحكومية

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