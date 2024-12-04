دبي، الإمارات العربية المتحدة: أعلنت "دو"، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، اليوم عن إبرام شراكة استراتيجية مع شركة “Telefonica”العالمية، ومقرها الرئيسي في مدريد، إسبانيا. وتهدف الشراكة إلى تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لتسريع وتحفيز الابتكار وتحقيق النمو في الأعمال. وبموجب الشراكة بين الجانبين، تنضم "دو" إلى برنامج الشركاء المرموق لشركة “Telefonica”، الذي يربط أكثر من 65 سوقاً مهماً عبر مناطق أوروبا وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط وإفريقيا. وتُعد شركة “Telefonica”، واحدة من أكبر شركات الاتصالات في العالم، حيث تقدم خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية في العديد من الدول في قارتي أوروبا وأميركا اللاتينية.

ويهدف التعاون بين "دو"، و“Telefonica”، إلى تعزيز القدرات التشغيلية للجانبين، ويُعد خطوة مهمة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات، وفتح الآفاق الجديدة أمام فرص الأعمال المشتركة، من خلال الاستفادة من الانتشار الواسع الذي يوفره برنامج شركاء “Telefonica” وانعكاسه على المبادرات والمشاريع التي تمتد عبر مختلف العمليات التشغيلية في "دو".

وتعليقاً على إبرام الشراكة، صرح فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة "دو" : "تهدف (دو) إلى ترسيخ المكانة العالمية البارزة لدولة الإمارات العربية المتحدة في مجال الابتكار والتميز، بما يتناغم مع الأجندة الرقمية الطموحة التي وضعتها قيادتنا الرشيدة. وتمتد شراكتنا الاستراتيجية مع “Telefonica” عبر مجموعة واسعة من المجالات، التي تعزز تطوير أعمالنا وتكاملها بسلاسة مع المنظومة الرقمية العالمية، كما أنها تنسجم تماماً مع الأهداف الاستراتيجية لـــ (دو) في دفع عجلة الابتكار وتعزيز المشهد الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة".

بالإضافة إلى ذلك، انضمت "دو" إلى تحالف "Alaian"، وهو ائتلاف عالمي للاتصالات يشمل إحدى عشر عضو رئيسي من أبرز شركات الاتصالات العالمية، مما يعزز قدراتها التعاونية والابتكارية. ويمنح هذا التحالف "دو" فرصة الوصول إلى شبكة من الشركات الرائدة في مجال الاتصالات والتعاون مع الشركات الناشئة المبتكرة ضمن منظومة عالمية في مجالات مثل تقنيات الجيل الخامس (5G)، الألياف الضوئية، والذكاء الاصطناعي. ويدعم التحالف الشركات من خلال تقديم الموارد اللازمة لها، بما في ذلك الوصول إلى شبكات العملاء العالمية، والمساعدة في تطوير الحلول التقنية المتقدمة، التي تلبي احتياجات الأسواق العالمية.

من جانبه، قال مارك إيفانز، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية والتطوير في “Telefonica”: إن " توقيع على هذه الشراكة الاستراتيجية مع "دو" تعتبر ركيزة أساسية ضمن أجندتنا لدفع النمو والابتكار في قطاع الاتصالات، حيث يعمل تعاوننا مع "دو" على فتح آفاق جديدة أمام كلتا الشركتين في العديد من المجالات الاستراتيجية بما في ذلك قطاعات الأعمال بين المؤسسات (B2B) والأفراد (B2C)، والخدمات الرقمية والابتكار، مما ينعكس على تحقيق قيمة كبيرة لعملائنا ومساهمينا."

ويركز التعاون بين "دو" و“Telefonica” على استكشاف فرص الأعمال المشتركة عبر مجموعة متنوعة من المجالات. وتمثل هذه الشراكة خطوة محورية نحو تحقيق أهداف الأجندة الرقمية الطموحة لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الاستفادة من الحجم والخبرة والحضور القوي المشترك لكلا الكيانين في السوق.

نبذة عن دو:

"دو"، تحيا بها الحياة، من خلال قيادتها لمستقبل رقمي متطور، حيث تُعد الشركة الرائدة في مجال الاتصالات والخدمات الرقمية، وتُقدم مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة في مجالات الهاتف المحمول، والثابت، وخدمات النطاق العريض، وحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المبتكرة والخدمات المالية الرقمية، التي تهدف إلى تبسيط خدمات الاتصالات وتوفير التقنيات المتطورة على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن خلال استراتيجيتها التي تركز على الرقمنة أولاً، والمدعومة بشبكة ألياف ضوئية فائقة وتقنية الجيل الخامس، تُمكّن "دو" الجهات الحكومية، والمؤسسات، والأفراد من التقدم التكنولوجي من خلال التعاون مع شبكة ديناميكية من الشركاء لتعزيز تميز العمليات التشغيلية لكافة قطاعات الاعمال وازدهار المجتمع، وتعمل على المساهمة في بناء مستقبل متقدماً رقميا وأكثر اتصالاً في المنطقة، مما يرسخ التطور الرقمي في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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