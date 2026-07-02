سيتم تسليم أول رادار في عام 2027، ما يُبرهن على قدرة تاليس على توفير أنظمة مراقبة متطورة بسرعة، تلبي المتطلبات التشغيلية لعملائها.

سيُعزز هذا العقد سلامة وكفاءة وصمود البنية التحتية لمراقبة الحركة الجوية في عُمان، ويدعم النمو الآمن لحركة النقل الجوي في البلاد، بما يتماشى مع أهداف التحديث ضمن رؤية عُمان 2040.

يعد رادار TRACSIGMA، وهو رادار مراقبة أساسي متعدد المهام يعمل بنطاق L من إنتاج تاليس، وأحدث تطور في عائلة TRAC، ويُعد هذا الرادار في جوهر هذا المشروع، حيث يُمكنه دعم المراقبة الجوية المدنية والعسكرية، بالإضافة إلى مراقبة الاقتراب في آنٍ واحد. صُمم هذا النظام للعمليات متعددة المهام، حيث يرصد جميع أنواع الطائرات - من الطائرات المسيّرة إلى الطائرات التجارية - على مسافة تصل إلى 300 كيلومتر، حيث يوفر صورة جوية ثلاثية الأبعاد أكثر دقة، ودقة مُحسّنة، ويمنح مقاومة أكبر للتشويش، بما في ذلك تخفيف آثار مزارع الرياح.

يُكمّل نظام RSM NG نظام TRACSIGMA، ويُحسّن من تحديد هوية الطائرات وتتبعها من خلال الجمع بين الاستجوابات المتزامنة بالوضع S المحسن مع كشف ADS-B الاحتياطي. سيتم نشره كرادار مستقل أو مُدمجًا مع نظام TRACSIGMA. يتوافق كلا نظامي الرادار مع أحدث معايير منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO) ومنظمة مراقبة الطيران الأوروبية (EUROCONTROL)، ويتضمنان حماية متقدمة للأمن السيبراني. يشمل هذا المشروع المتكامل أيضًا تصميم وبناء مواقع رادار كاملة، بما في ذلك برج، وغطاء رادار، وبنية تحتية داعمة.

انطلاقاً من خبرة تمتد لعقود في دعم سلطات الطيران المدني في المنطقة، تتعاون شركة تاليس مع شركة العنقاء العمانية الرائدة في تقنيات الفضاء، والأنظمة غير المأهولة، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني. تجمع هذه الشراكة بين خبرة تاليس العالمية وقدرات العنقاء المحلية، ما يضمن حضوراً قوياً في عُمان ودعماً طويل الأمد طوال دورة حياة أنظمة الرادار. ومن المتوقع أن يحقق المشروع قيمة محلية تبلغ حوالي 40٪ من خلال توطين خدمات الصيانة والدعم، مع تقديم برامج شاملة لنقل المعرفة وبناء القدرات للمهنيين العمانيين.

صرح كريستوف لانوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة تاليس في عُمان أن "هذا التعاون لا يُبرز تكنولوجيا تاليس المتقدمة والتزامها بسلامة الطيران فحسب، بل يُؤكد أيضًا على تفانينا في رعاية المواهب والقدرات المحلية. معًا، نبني إطارًا متينًا لمستقبل إدارة الحركة الجوية في سلطنة عُمان، بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040."

حول تاليس

تعد تاليس (Euronext Paris: HO) شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة وتعمل في المجالات الرئيسية: الدفاع والأمن، والملاحة الجوية والفضاء، والهوية الرقمية والأمن.

تقوم تاليس بتطوير المنتجات والحلول التي تساعد على جعل العالم أكثر استدامة.

تستثمر المجموعة ما يقرب من 4.5 مليارات يورو سنوياً في البحث والتطوير، لا سيما في المجالات الرئيسية مثل الذكاء الاصطناعي وتقنيات الكم والتقنيات السحابية والجيل السادس.

يعمل لدى تاليس 85 ألف موظف في 65 دولة. وفي عام 2025، حققت المجموعة مبيعات بقيمة 22,1 مليار يورو.

يمكنكم الاطلاع على أحدث صور شركة تاليس وأنشطتها في مجالات الدفاع والفضاء والأمن السيبراني والتقنيات الرقمية في مكتبة تاليس الإعلامية. لأي استفسارات محددة، يُرجى التواصل مع فريق العلاقات الإعلامية.

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