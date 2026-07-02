أبوظبي، الإمارات العربية المتحدة – أعلنت مجموعة مير ش.م.ع. المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية تحت الرمز (MAIR) ("مير" أو "المجموعة")، وهي شركة تعنى بالاستثمارات الاستراتيجية في قطاعي التجزئة والعقارات التجارية، عن إعادة تطوير وتوسعة مول العين عبر مكاني العقارية، ذراع المجموعة المتخصصة في العقارات التجارية، وذلك في أول استثمار رئيسي للمجموعة في الوجهة منذ استحواذها عليها عام 2024.

ويأتي المشروع بالتزامن مع اقتراب مول العين من الاحتفال بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيسه، ويتضمن تنفيذ أعمال تطوير شاملة تشمل مرافق التسوق والمطاعم والترفيه والمساحات العامة، إلى جانب إضافة خدمات فندقية، وذلك ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تعزيز مكانة مول العين كإحدى أبرز الوجهات العصرية في مدينة العين.

ويُعد تجديد الواجهة الخارجية للمول أحد أبرز عناصر مشروع إعادة التطوير، بما يمنحه هوية عصرية تعكس مكانته كإحدى أبرز الوجهات التجارية في مدينة العين. كما يشمل المشروع نقل وتوسعة حلبة التزلج على الجليد، لتصبح عند اكتمالها واحدة من أكبر حلبات التزلج في المدينة، بعد زيادة مساحتها إلى ما يقارب ثلاثة أضعاف حجمها الحالي، لتشكل إحدى أبرز وجهات الترفيه العائلي داخل المول.

كما تشمل أعمال إعادة التطوير تحديث مناطق التسوق والمطاعم والمقاهي، إلى جانب تحسين سهولة الحركة والتنقل داخل المول، وتطوير مناطق الجلوس، وأنظمة الإضاءة، والمساحات العامة، بما يوفر تجربة أكثر عصرية وتكاملاً للزوار.

كما تتضمن توسعة المول إضافة خدمات فندقية متكاملة، بما يسهم في استقطاب المزيد من الزوار، وتعزيز المكون الفندقي للوجهة، ودعم النمو المتواصل الذي تشهده مدينة العين في قطاعي السياحة والأعمال.

وقال نهيان حمد العامري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مير: "يشكل مول العين جزءاً أصيلاً من هوية المدينة منذ أكثر من عقدين، وظل وجهةً تخدم أجيالاً من السكان والزوار. ويعكس هذا المشروع ثقتنا طويلة الأمد بمستقبل مدينة العين، والتزامنا بالاستثمار في أصول نوعية تحقق قيمة مستدامة لعملائنا، ومستأجرينا، ومساهمينا، والمجتمعات التي نخدمها. ومن خلال مكاني العقارية، نواصل تعزيز محفظتنا من العقارات التجارية عبر تطوير وجهات تواكب احتياجات المجتمعات التي تخدمها وتواكب تطلعاتها."

ويأتي هذا المشروع ضمن استراتيجية مجموعة مير الاستثمارية في قطاعي التجزئة والعقارات التجارية في دولة الإمارات، ويعكس الدور المحوري الذي تضطلع به شركة مكاني العقارية في تطوير وجهات متميزة، والارتقاء بتجربة العملاء، وتحقيق قيمة مستدامة على المدى الطويل.

وقال هيثم سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة مكاني العقارية: "لطالما كان مول العين أكثر من مجرد وجهة للتسوق، بل كان جزءاً من الحياة اليومية لسكان المدينة، ومكاناً ارتبط بذكريات أجيال من العائلات والزوار. ويشكل هذا المشروع محطةً جديدة في مسيرة المول، حيث يقدم تجربة أكثر تطوراً في مجالات التسوق والمطاعم والترفيه، مع الحفاظ على المكانة التي جعلت منه وجهةً مفضلة لسكان العين وزوارها على مدى سنوات. ويتمثل هدفنا في ضمان استمرار مول العين في تلبية احتياجات الزوار والمستأجرين، ومواكبة تطلعاتهم لسنوات طويلة قادمة."

ومن المقرر أن تبدأ أعمال إعادة التطوير خلال الربع الرابع من عام 2026، على أن يتم تنفيذ المشروع على مراحل، بما يضمن استمرار مول العين في استقبال زواره طوال فترة تنفيذ الأعمال.

وعند اكتمال المشروع، سيقدم مول العين تجربة متكاملة تضم خيارات أوسع في مجالات التسوق والمطاعم والضيافة والترفيه العائلي، بما يعزز مكانته كإحدى أبرز الوجهات العصرية في مدينة العين.

نبذة عن مجموعة مير

مجموعة مير هي شركة للاستثمارات الاستراتيجية تأسست في أبوظبي، وتعمل من خلال محفظتها الاستثمارية المتنوعة على دعم النمو المستدام عبر القطاعات الاقتصادية الرئيسية. تدير مير عدداً من كبرى المؤسسات والشركات المحلية بما فيها أدكووب - التي تأسست عام 1977 وهي إحدى أبرز سلاسل التجزئة الرائدة - و"سبار"، السلسلة الأوروبية المتميزة التي تتواجد في أبو ظبي منذ أكثر من عقد. كما تمتلك مجموعة مير محفظة عقارية تجارية رائدة تُعرف بـ"مكاني العقارية"، والتي تصنّف من بين أفضل مشغلي العقارات التجارية في الإمارات العربية المتحدة، مع معدل إشغال يبلغ 90% مساحة إجمالية قابلة للتأجير تقارب ال 475,000 متر مربع من العقارات. وتشمل المحفظة أكثر من 70 مركزاً تجارياً ومركز تسوّق مجتمعي، بما فيها العين مول. تقدم المجموعة أيضاً خدمات دعم مشترك، تشمل الخدمات المحاسبية، والموارد البشرية، والمشتريات، والشؤون القانونية، والامتثال، وغيرها للشركات ذات العلاقة. وتعمل المجموعة وفق نموذج متكامل، ما يضمن معايير الجودة واستدامة سلاسل التوريد، تحقيقاً لرسالتها في تعزيز مكانة الدولة الاقتصادية والتزامها بالإسهام في رفاهية المجتمع، فضلاً عن جهودها في دعم استراتيجية الأمن الغذائي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

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