المهندس إسماعيل حسن البلوشي: المذكرة خطوة نوعية لتطوير الخدمات البحرية وتعزيز تنافسية رأس الخيمة كوجهة بحرية وسياحية

وقّعت سلطة دبي البحرية، التابعة لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وهيئة رأس الخيمة للمواصلات مذكرة تعاون لتعزيز التنسيق المشترك وتطوير آليات العمل في مجالات تنظيم الحركة والخدمات البحرية بين إمارتي دبي ورأس الخيمة، بما في ذلك تنظيم انتقال اليخوت وقوارب النزهة الأجنبية الزائرة. وتهدف المذكرة إلى توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، ودعم مستهدفات دولة الإمارات في تطوير القطاع البحري وتعزيز السياحة البحرية.

ووقّع مذكرة التعاون من جانب سلطة دبي البحرية الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، فيما وقّعها من جانب هيئة رأس الخيمة للمواصلات سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام الهيئة، وذلك بحضور سعادة الدكتور راشد راشد المحرزي، مدير عام جمارك رأس الخيمة وعدد من المسؤولين من الجانبين.

وتأتي المذكرة في إطار التوجهات الاستراتيجية لحكومتي دبي ورأس الخيمة الرامية إلى تعزيز التكامل المؤسسي بين الجهات الحكومية، وترسيخ أطر التعاون الداعمة للتنمية الاقتصادية واللوجستية، وتبنّي أفضل الممارسات العالمية في تنظيم حركة اليخوت الأجنبية الزائرة. وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على إعداد دليل إجرائي موحّد ينظم انتقال اليخوت الأجنبية الزائرة وقوارب النزهة الأجنبية بين الإمارتين، ويوضح أدوار ومسؤوليات الجهات المعنية، بما يشمل السلطات المختصة، والوكلاء البحريين، وملاك ومشغلي الوسائل البحرية وأطقمها، إضافة إلى ملاك المراسي السياحية، بما يسهم في تعزيز كفاءة الإجراءات وتوحيدها.

وأكد الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، خلال حفل توقيع الاتفاقية: "تمثل هذه المذكرة خطوة مهمة نحو تعزيز التكامل بين الجهات البحرية في الدولة، وتطوير منظومة أكثر كفاءة ومرونة لتنظيم انتقال اليخوت الأجنبية الزائرة بين إمارات الدولة. ويأتي هذا التعاون في إطار جهود سلطة دبي البحرية المستمرة لتبسيط الإجراءات، وتقديم خدمات بحرية متطورة، وتعزيز تجربة ملاك اليخوت والزوار، بما يدعم المكانة الريادية لدبي ودولة الإمارات كوجهة عالمية للسياحة البحرية."

وأضاف: "نعمل من خلال هذا التعاون على توحيد الإجراءات التشغيلية، وتعزيز التكامل الرقمي، وترسيخ الشراكة مع مختلف الجهات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات، ودعم نمو القطاع البحري، وتحقيق مستهدفات الاقتصاد الأزرق، وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية."

من جانبه، أكد سعادة المهندس إسماعيل حسن البلوشي، مدير عام هيئة رأس الخيمة للمواصلات، أن توقيع مذكرة التعاون يجسد حرص الجانبين على ترسيخ الشراكة المؤسسية وتعزيز التكامل في تنظيم الحركة والخدمات البحرية، بما يسهم في توحيد الإجراءات، ورفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتسهيل انتقال اليخوت الأجنبية الزائرة بين إمارتي دبي ورأس الخيمة، وفق أفضل الممارسات العالمية.

وأضاف أن هذه المذكرة تمثل خطوة نوعية نحو دعم مستهدفات الدولة في تطوير القطاع البحري وتعزيز السياحة البحرية، من خلال تبادل الخبرات وتكامل الأدوار بين الجهات المعنية، بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين، ويعزز من تنافسية إمارة رأس الخيمة كوجهة بحرية وسياحية، ويسهم في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي رائد للخدمات والأنشطة البحرية.

وتنص المذكرة كذلك على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ المبادرات المنبثقة عنها، ووضع آليات للتنسيق المستمر بين الطرفين، بما يضمن التطبيق الفعال للإجراءات وتحقيق الأهداف المشتركة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجانبين لتعزيز تنافسية القطاع البحري، ودعم التكامل بين الجهات الحكومية، وترسيخ مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كإحدى أبرز الوجهات العالمية لليخوت والسياحة البحرية، من خلال تطوير منظومة خدمات بحرية متقدمة تتسم بالكفاءة والمرونة والاستدامة.

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