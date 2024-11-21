دبي، الإمارات العربية المتحدة: تواصل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي جهودها الدؤوبة لتطوير مشروع Talent 2033"، المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى إعداد مسار محدد لتطوير قطاع الموارد البشرية في دبي وفق نهجٍ استراتيجي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز عالمي تنافسي للمواهب والابتكار. ويتماشى هذا المشروع، الذي تم إطلاقه في شهر مارس 2024، مع أجندة دبي الاقتصادية "D33" التي تهدف إلى مضاعفة حجم الاقتصاد واستقطاب أفضل المواهب العالمية بحلول العقد المقبل.

وقال سعادة عبدالله علي بن زايد الفلاسي، مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي: "يُعتبر مشروع Talent 2033 خُطوة جوهرية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة في إمارة دبي ورفع كفاءة المورد البشري فيها. ونسعى من خلال هذا المشروع إلى ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للمواهب، والمضي قُدماً في تحسين جاهزية الكوادر المحلية عبر تطوير برامج استراتيجية مبتكرة تركز على تنمية القدرات والإمكانيات تلبيةً لاحتياجات سوق العمل المستقبلية في الإمارة. ويأتي المشروع تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة ورؤيتها السديدة، وانسجاماً مع أجندة دبي الاقتصادية‘D33’ . وفي المحصلة، سيسهم هذا المشروع في تمكين المورد البشري وتحسين مهاراته وزيادة إنتاجيته الإجمالية."

وأضاف سعادته: "تكمن أهمية مشروع Talent 2033 في ضمان تطوير التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة عبر مختلف القطاعات، وإدخال الكوادر البشرية ضمن شركات القطاع الخاص. ويهدف المشروع إلى بناء قاعدة قوية من المواهب والتركيز في الوقت نفسه على تمكين رأس المال البشري. وهو يتماشى بصورة مثالية مع مساعينا الحثيثة في دعم الرؤى المستقبلية لدبي من خلال تعزيز الإمكانات الابتكارية وتمكين العقول الفذة واحتضان الخبرات العالمية التنافسية".

ويهدف مشروع "Talent 2033" إلى تحقيق عدد من المستهدفات الرئيسية، منها زيادة نسبة الموظفين ذوي المهارات العالية سعياً لأن يشكلوا ما نسبته ثلثي القوى العاملة في دبي بحلول العام 2033، وذلك بالتوازي مع تسخير التكنولوجيا عبر مختلف القطاعات الرئيسية. وهو ما يمثل نقلة استراتيجية من نموذج يعتمد فيه النمو على القوى العاملة في المقام الأول إلى نموذج يعتمد فيه 50% من النمو على مستوى الإنتاجية بدلاً من ذلك.

وتسعى هذه المبادرة أيضاً إلى زيادة مشاركة المرأة في الكوادر البشرية العاملة بنسبة 50%، وتوسيع قاعدة المواهب من خلال إتاحة مسارات للوظائف الرئيسية والتركيز على المواهب المحلية لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والعملية. وتهدف المبادرة إلى تطوير برامج استراتيجية من شأنها تطوير الإمكانات والكفاءات المستقبلية للمواهب بغض النظر عن جنسياتهم.

وتشمل هذه المستهدفات أيضاً تطوير أدوات تحليل متقدمة لتعزيز القدرات التحليلية لمؤسسات القطاعين العام والخاص، دعماً للجهود الرامية إلى تحقيق غايات هذا المشروع. ويهدف المشروع أيضاً إلى تسريع انضمام 65,000 موهبة إماراتية إلى القطاع الخاص دفعاً لجهود التحول في قطاع المواهب في دبي، إضافةً إلى تيسير آليات المحافظة على المواهب العالمية ورعايتها في كلا القطاعين.

ومن المتوقع أن تسهم هذه المساعي في زيادة مشاركة المواطنين في القطاع الخاص، حيث تشير التوقعات إلى أنه سيتم توظيف 150,000 مواطن إماراتي بحلول عام 2033، وسيعمل 70% منهم في القطاع الخاص.

ويشمل مشروع Talent 2033 كافة القطاعات الاقتصادية الرئيسية في إمارة دبي، بما في ذلك القطاع العام. ويركز على التخطيط الاستراتيجي للقوى العاملة عبر دراسة واقعها الحالي والمستقبلي حتى عام 2033. ومن المنتظر أن يسهم المشروع في إعادة صياغة مشهد التوظيف في دبي عبر التركيز على تنمية مهارات الكوادر ذوي المهارات العالية والمحافظة عليها، ورفع نسبة مشاركة المرأة فيها، وإدخال المزيد من المواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص.

-انتهى-

#بياناتحكومية