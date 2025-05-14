أبوظبي – اجتمع نخبة من قادة الجيل القادم من كوريا الجنوبية ودولة الإمارات العربية المتحدة لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار والاستدامة، وذلك خلال فعالية تبادل خاصة نُظّمت في مقر مؤسسة الإمارات في أبوظبي، واستضافتها مؤسسة كوريا (KF).

وشهدت الفعالية حضور مشاركين من برنامج الزمالة العالمية التابع لمؤسسة كوريا وبرنامج الخبراء الوطنيين التابع لحكومة دولة الإمارات (NEP)، في أول لقاء رسمي يجمع بين قادة STEM الصاعدين من كلا البلدين.

وقد شكّل الحدث منصة حوار ثنائية لتعميق النقاش حول الأولويات الوطنية المشتركة، مثل تحقيق الاستدامة من خلال الابتكار، واستشراف مستقبل الطاقة، وتنقل الكفاءات، والتعاون في السياسات الدولية.

يركّز برنامج الخبراء الوطنيين (NEP) على تطوير مهارات التخطيط الاستراتيجي والابتكار لدى الكوادر الإماراتية في منتصف مسيرتهم المهنية ضمن القطاع الحكومي، فيما يهدف برنامج الزمالة العالمية لمؤسسة كوريا إلى تمكين الكفاءات الكورية الشابة المتميزة في مجالات STEM من خلال تجارب دولية ثرية. ويتقاطع البرنامجان في هدف مشترك: إعداد قادة المستقبل لمواجهة التحديات العالمية وبناء شراكات مؤثرة.

وضمّ وفد الزملاء الكوريين عشرة مشاركين، هم:

مينسانغ يو (المدير التنفيذي للاستراتيجية في AUTONOMOUS A2Z)

داي وون يون (باحث في شركة سامسونج للإلكترونيات)

كي هون كانغ (أستاذ في جامعة سيول الوطنية)

كيونغ أوي كيم (أستاذ في جامعة يونسي)

سونغ هاك بارك (أستاذ في جامعة سونغ كيون كوان)

جونغ هو وون (أستاذ في جامعة دانغوك)

جونغ وو كيم (باحث في معهد KIST)

جي هاي مين (باحثة في معهد STEPI)

سونغ إيل يون (باحث في KITECH)

ووونا لي (باحثة في NIGT)

وسيتوجه الزملاء عقب زيارتهم لدولة الإمارات إلى كل من فيتنام وسنغافورة، حيث سيزورون مؤسسات علمية رائدة من بينها أكاديمية فيتنام للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة نانيانغ التكنولوجية (NTU)، ووكالة العلوم والتكنولوجيا والبحوث (A*STAR).

ويرافق الوفد اثنان من أبرز الموجّهين، هما الدكتور وون سو كيم، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة والمدير الحالي لمعهد الحضارة المستقبلية في جامعة كيونغ هي، والبروفيسور هوا سو يو من قسم الهندسة المدنية والبيئية في جامعة KAIST.

وقال الدكتور كيم: "مواجهة التحديات العالمية مثل تغيّر المناخ وتطورات الذكاء الاصطناعي تتطلب تكاتفاً دولياً وتعاوناً عابراً للحدود، ويجسّد هذا التبادل التزامنا المشترك بإعداد جيل جديد من القادة العالميين".

وتعتزم مؤسسة كوريا مواصلة تطوير برنامج الزمالة العالمية عبر دعم الشراكات المرتبطة بسياسات STEM، والبحوث العلمية المشتركة، ومشاريع ريادة الأعمال، بما يعزز من مكانة كوريا الجنوبية كقوة عالمية في مجالات العلوم والتكنولوجيا.

-انتهى-

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