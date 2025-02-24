تهدف الشراكة لتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي للارتقاء بجودة الخدمات في القطاع الحكومي.

تتضمن الشراكة توفر برامج تدريبية متخصصة لبناء قدرات الكوادر الوطنية والقوى العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

سيتم تطوير أكثر من 50 مشروعاً مبتكراً قائماً على الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2029، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية لتبسيط الاجراءات وتعزيز الكفاءة التشغيلية.

الدوحة: وقّعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اتفاقية شراكة مع شركة Scale AI، الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك على هامش فعاليات قمة الويب قطر 2025. وقع الاتفاقية سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسعادة السيد ألكس وانج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Scale AI". تأتي هذه الشراكة في إطار جهود الوزارة لتحسين الكفاءة التشغيلية للجهات الحكومية من خلال تزويدها بأدوات وحلول متقدمة تسهم في تبسيط العمليات والإجراءات الحكومية الرئيسية وتحقيق تحسن في مستوى جودة وكفاءة الخدمات.

تهدف الشراكة التي تمتد لخمس سنوات، إلى دفع تبني الذكاء الاصطناعي في القطاعات الحكومية، وتحسين كفاءة الخدمات الإلكترونية، وتنمية قدرات القوى الوطنية العاملة وتأهيلها لقيادة المستقبل الرقمي، فضلاً عن تطوير مشاريع مبتكرة مبنية على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وذلك دعماً لاستراتيجيات التحول الرقمي في دولة قطر، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، وترسيخ ريادة دولة قطر عالمياً في مجال تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي المسؤول. كما تشمل الاتفاقية تعزيز الابتكار الرقمي في مجال الذكاء الاصطناعي في مختلف الجهات الحكومية.

وتعليقاً على هذه الشراكة، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: "تمثّل هذه الشراكة خطوةً مهمة في مسار التحول الرقمي في دولة قطر، حيث تفتح الأفق أمامنا لتوظيف أفضل إمكانات الذكاء الاصطناعي بشكل مبتكر لتحسين الكفاءة التشغيلية بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية. من خلال هذا التعاون، نهدف إلى تحقيق قيمة اقتصادية كبيرة من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المخصصة التي تلبي احتياجات القطاع الحكومي، إلى جانب تطوير مهارات الكوادر الوطنية وتمكينها من قيادة المستقبل الرقمي. كما نحرص من خلال هذه الشراكة على دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية بما يعزز ريادة دولة قطر ويعكس مكانتها العالمية في تبني الذكاء الاصطناعي المسؤول. نحن ملتزمون بتنفيذ هذه المبادرات بما يتماشى مع أهداف الأجندة الرقمية 2030".

ومن جانبه، قال ألكس وانج، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Scale AI": "نحن فخورون بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدفع التحول الرقمي في قطر من خلال الذكاء الاصطناعي. ستساهم هذه الشراكة طويلة الأمد في تحديث العمليات الحكومية، وتعزيز الخدمات العامة، وتنمية مهارات القوة العاملة القطرية في مجال الذكاء الاصطناعي."

ستمكّن هذه الشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وشركة Scale AI الجهات الحكومية من الاستفادة من الإمكانات الكبيرة للذكاء الاصطناعي، مثل التحليل التنبؤي، والتشغيل الآلي، والتحليل المتقدم للبيانات. سيتم الاستفادة من هذه التقنيات لتحسين الكفاءة التشغيلية في الجهات الحكومية وتعزيز التنمية الاقتصادية. وستسهم المشاريع الأولية في تحسين الكفاءة التشغيلية من خلال تبسيط الإجراءات الحكومية وتعزيز جودة الخدمات. كما ستسهم هذه الشراكة في تعزيز النمو المستدام عبر خلق قيمة اقتصادية كبيرة من خلال حلول الذكاء الاصطناعي المصممة حسب الحاجة. بالإضافة إلى ذلك، تركز الشراكة على تنفيذ حلول آمنة وفعّالة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تتسم بالجاهزية لتلبية المتطلبات الحالية وتوقع الاحتياجات المستقبلية.

كما ستركز الشراكة على تنمية القدرات الوطنية في مجال الذكاء الاصطناعي من خلال برامج تدريبية متخصصة تستهدف الموظفين الحكوميين والطلاب والمتخصصين الشباب، مما يضمن جاهزيتهم لمواكبة التحولات الرقمية المتسارعة. كما سيتم تطوير واعتماد أكثر من 50 مشروع مبتكر للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2029، حيث يجري العمل حالياً في إطار هذه الشراكة على تطوير 4 تطبيقات ومشاريع أولية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية بهدف تبسيط العمليات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للجمهور.

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