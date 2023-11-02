تدريب 10 شباب إمارتيين على حلول "إس إيه بي" السحابية لتخطيط الموارد المؤسسية والتحليلات

دبي، في إطار جهودها لتوطين الوظائف، وتأهيل أبناء الإمارات لوظائف المستقبل، تتعاون دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، مع شركة SAP التقنية العالمية، ومقرها مدينة دبي للإنترنت، لتدريب أبناء الإمارات من خريجي الجامعات، ضمن نسخة خاصة من برنامج "إس إيه بي" للمهنيين الشباب مصمّمة خصيصاً للمواطنين الشباب الخريجين العاملين لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة.

وخضغ 10 شباب إمارتيين لعملية اختيار دقيقة للالتحاق بالدورة التدريبية الثانية التي تؤهّلهم لتحقيق النجاح المهني مستقبلًا في عالم الحوسبة السحابية، وسبق أن تخرج من الدورة الأولى للبرنامج كذلك 30 شاباً إماراتياً، وتم توظيف 9 مواطنين منهم في شركة ساب، والأخرين في شركات ومؤسسات أخرى، حيث يتخرج المشاركون في البرنامج مستشارين مساعدين معتمدين من "إس إيه بي"، ما يتيح توظيفهم فوراً ضمن منظومة عملاء الشركة وشركائها.

وقد استُلهمت فكرة مبادرة التدريب هذه من اجتماع جرى في وقت سابق بين سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والرئيس التنفيذي العالمي لشركة "إس إيه بي" كريستيان كلاين، حيث تطرق الاجتماع إلى أهمية تطوير أصحاب المواهب من الشباب الإماراتي، وأسفر عن إطلاق نسخة خاصة من برنامج "إس إيه بي" للمهنيين الشباب مصمّمة خصيصاً للمواطنين الشباب الخريجين العاملين لدى عدد من الجهات الحكومية والخاصة البارزة.

وأكدت سعادة منى بو حميد المدير التنفيذي لقطاع موارد المستقبل في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، حرص الدائرة على توطين الوظائف وتأهيل أبناء الإمارات التأهيل المناسب، وصقل مهاراتهم وإعدادهم لقيادة وظائف المستقبل، كما تحرص الدائرة على مواكبة المتغيرات

المتسارعة في مجال التقنيات الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والاستفادة من الفرص الكبيرة التي تتيحها التكنولوجيا، لزيادة الإنتاجية والكفاءة.

وقالت: "سعياً من الدائرة لدعم مسيرة التطور وللارتقاء بمنظومة تنمية الموارد البشرية الاماراتية التي توليها القيادة الرشيدة جلَّ اهتمامها، فإنها تعمل على الارتقاء بالمواهب الاماراتية وتزويدهم بالعلوم والمعارف اللازمة، وتوفير تدريب عالمي المستوى لأبناء الإمارات لاكتساب مهارات فريدة، وتشجيعهم للاستفادة من التطورات التقنية، والذكاء الإصطناعي، وذلك في ضوء تطوّر أعمال المؤسسات وتنامي جهودها في مجال التحوّل الرقمي، وذلك للاستفادة من التقنيات الحديثة على الوجه المأمول".

وأضافت سعادة منى بو حميد أن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، تتعاون للعام الثاني على التوالي مع شركة SAP التقنية العالمية لتدريب المزيد من أبناء الإمارات ضمن نسخة خاصة من برنامج "إس إيه بي" للمهنيين الشباب مصمّمة خصيصاً للمواطنين الشباب الخريجين، وذلك بهدف إعداد المشاركين وتهيأتهم للانطلاق في حياتهم المهنية، واكسابهم ميزة تنافسية في سوق العمل.

وحثت المشاركين في البرنامج على اكتساب المزيد من المعلومات والخبرات، وتسخير ما يكتسبونه من مهارات لتطوير أنفسهم وأعمالهم، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة بهم، وأن يسهموا في نهضة وتطور دولة الإمارات، كما توجهت بخالص الشكر لشركة SAP لتعاونها وجهودها في تدريب أبناء الإمارات وتطوير مهاراتهم المهنية التخصصية وصقل مواهبهم الرقمية.

ويشمل التدريب في البرنامج الذي يستمر شهرين، على دورات اعتماد في منصة "" (SAP Analytics Cloud) ومنصة "" (RISE With SAP)، (التنفيذ السحابي لمنصة S/4HANA ومنهجية تنفيذ المشاريع SAP Activate)، وحلّ تخطيط الموارد المؤسسية من "إس إيه بي".

وتهدف خطة التطوير الشاملة التي وضعتها عملاقة تقنية المعلومات إلى إرساء أساس متين للتميّز مدعوم بشهادات اعتماد لتمكين الطلبة الخريجين من وضع أقدامهم بنجاح على أول طريق مسيرتهم المهنية.

#بياناتحكومية

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