في إطار الجهود الوطنية المتواصلة لتعزيز قطاع السياحة والضيافة في دبي، افتتحت مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة "أكاديمية QE2 للضيافة"، ضمن إدارة الشؤون التجارية والاستثمار التابعة للمؤسسة، في حدث رسمي أُقيم على متن السفينة الأسطورية "كوين إليزابيث الثانية (QE2)" والتي تُعد من أبرز المعالم البحرية ذات التاريخ العريق في دبي وذات المكانة الرمزية في عالم السفر البحري.

وافتتح الأكاديمية السيد سعيد البنّاي، المدير التنفيذي لخدمات الدعم المؤسسي بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، إلى جانب نخبة من الشخصيات البارزة في القطاع السياحي، وممثلين عن شركاء استراتيجيين ووسائل الإعلام، في مشهد يجسد التزام الدولة بتعزيز التعليم المهني السياحي وتطوير الكفاءات البشرية الوطنية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأوضح البنّاي أن افتتاح أكاديمية QE2 للضيافة يعد انطلاقة لمرحلة جديدة في مسيرة التميز السياحي لدولة الإمارات بهدف بناء قدرات بشرية متخصصة في هذا المجال الحيوي يواكب التطلعات المستقبلية ويدعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة لدولة الإمارات 2031.

واستطرد البنّاي في كلمته خلال حفل تخرج الدفعة الأولى من الأكاديمية والتي تضم 15 خريجاً بالتزامن مع الافتتاح الرسمي للأكاديمية: "تلتزم الأكاديمية بتقديم برامج تدريبية ترتقي إلى أعلى المعايير العالمية، بالشراكة مع مؤسسات رائدة في مجال الضيافة، تأكيداً على رؤيتها في بناء جيل جديد من المحترفين المؤهلين وتطوير الكوادر والكفاءات البشرية في القطاعات السياحية الحيوية، من خلال الابتكار في التعليم المهني، وتحقيق التنمية المستدامة التي تخدم رؤية الدولة لمستقبل السياحة".

وتهدف الأكاديمية إلى تقديم برامج تدريبية مهنية متخصصة، تركز على صقل المهارات العملية التي يتطلبها سوق العمل في قطاعي الضيافة والسياحة، وتستند في منهجيتها إلى شراكات مؤسسية قوية تضمن مواءمة البرامج التعليمية مع احتياجات السوق المتغيرة، وقد بدأت الأكاديمية بالفعل باستقبال دفعتها الحالية من الطلاب، حيث تضم 39 طالباً في مرحلة الدراسة، إلى جانب 15 خريجاً أكملوا برامجهم بنجاح.

تشمل البرامج الأساسية التي تقدمها الأكاديمية مجالات خدمات الطعام، وفنون الطهي، وإدارة الغرف، ويشرف على العملية التعليمية فريق أكاديمي يتألف من محاضرين بدوام كامل، إلى جانب مساهمات فاعلة من أعضاء فريق العمل المتخصصين. وتمتد فترة الدراسة إلى ثلاثة أشهر من التعليم داخل الأكاديمية، تعقبها ثلاثة أشهر من التدريب العملي في مؤسسات ضيافة معتمدة، ليصل إجمالي ساعات التدريب إلى 720 ساعة مكثفة.

وقد حقق البرنامج منذ انطلاقه نتائج واعدة، إذ حصل ستة طلاب على عروض عمل فعلية في مؤسسات سياحية كبرى فور تخرجهم، في حين يواصل أربعة عشر طالباً تدريبهم المهني في مواقع مختلفة، ما يعكس قدرة الأكاديمية على الربط الفعلي بين التعليم وسوق العمل.

وفي كلمة إدارة الأكاديمية خلال حفل الافتتاح، قال باتريك كودين، مدير أكاديمية QE2 للضيافة أن الأكاديمية الجديدة تمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل قطاع السياحة، وتهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية وخلق تأثير مستدام يعزز مكانة الإمارات كوجهة سياحية عالمية، موضحاً أن فكرة تأسيس الأكاديمية جاءت استجابة عملية لنمو القطاع السياحي والتنافسية العالمية التي يشهدها العالم، مشيراً إلى أن البرامج المطروحة بالأكاديمية لا تقتصر على التدريب فقط، بل تركز على تأهيل الطلاب للحصول على فرص وظيفية حقيقية، لا سيما في قطاع الضيافة البحرية، حيث تُعد الأكاديمية الوحيدة في المنطقة التي تقدم تجربة تعليمية فريدة من نوعها على متن سفينة سياحية فاخرة مثل "الملكة إليزابيث الثانية"، مما يعزز من جودة وكفاءة مخرجاتها التعليمية.

-انتهى-

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