الإمارات العربية المتحدة، أعلنت الرابطة العالمية لكبار العلماء عن تأسيس مقر جديد لها في دبي لتعزيز التعاون العلمي الدولي، إلى جانب إطلاق مبادرة OPENSCI (منصة العلوم المفتوحة)، وهي منصة جديدة تهدف إلى دعم التمويل العادل والاعتراف بمساهمات البحث العلمي.

جاء الإعلان خلال جلسة مشتركة للقمة العالمية للعلماء والقمة العالمية للحكومات 2026، والتي جمعت الحائزين على جائزة نوبل وغيرها من الجوائز العلمية المرموقة، وصانعي السياسات، والتقنيين، وقادة الأعمال لمناقشة التطور العلمي والاجتماعي على مدى السنوات الخمس والعشرين المقبلة.

وأكد البروفيسور روجر كورنبرغ، رئيس الرابطة العالمية لكبار العلماء والحائز على جائزة نوبل، على دور دبي خلال حفل افتتاح القمة العالمية للعلماء في 1 فبراير الجاري. وتم تأكيد اعتماد المدينة رسميًا كمركز استراتيجي للرابطة في 3 فبراير. وذكر كورنبرغ أن الموقع الجغرافي لدبي، وشبكة ربطها العالمية، والتزامها بالعلم، تمثل عوامل رئيسية لتعزيز التعاون بين مختلف التخصصات والمؤسسات والأقاليم.

ويدعم إقامة مقر للرابطة في دبي الأنشطة العالمية للرابطة، بما في ذلك الحوار العلمي، وتطوير المواهب، والمبادرات البحثية التعاونية. وقالت الرابطة إن هذه الخطوة تعكس هدفها طويل الأمد في تعزيز التعاون العلمي الدولي، وإنشاء هياكل مستدامة لدعم تقدم العلوم لصالح الإنسانية جمعاء.

وخلال نفس الجلسة، قدم كورنبرغ مبادرة OPENSCI، والتي أطلقت منصة .OPENSCI وتجمع المنصة بين الذكاء الاصطناعي ونظام التوثيق الرقمي المبني على تقنية البلوك تشين لضمان تتبع المساهمات العلمية بشكل شفاف ومكافأتها بشكل عادل.

وبحسب كورنبرغ، تعالج المبادرة التطور السريع للذكاء الاصطناعي في البحث العلمي. وتركز مبادرة OPENSCI على مكونين رئيسيين: إنشاء رموز علمية مرتبطة بالمساهمات القابلة للقياس، ومنصة ذكاء اصطناعي تضم وكلاء قادرين على التفكير المستقل، والوصول إلى المراجع العلمية، وحل المشكلات.

تم تصميم المبادرة كبنية تحتية علمية لا مركزية لتوفير دعم طويل الأمد للبحث. وتتيح المنصة التمويل طويل الأجل، وتضمن التوثيق الدائم للأفكار والبيانات والاكتشافات، وتسريع التعاون بين المؤسسات، وتقليل الوقت المستغرق من الاكتشاف إلى التطبيق العملي. ومن خلال دمج أدوات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مع أنظمة رقمية قابلة للتحقق، تهدف منصة OPENSCI إلى توفير الاستمرارية، والثقة، والحوافز داخل النظام البحثي العالمي.

وتمثل الجلسة المشتركة لقمة الرابطة العالمية لكبار العلماء وقمة الحكومات العالمية المرة الأولى التي يجتمع فيها العلماء وقادة السياسات بهذا المستوى لمناقشة مستقبل العلوم الأساسية معًا. وقالت الرابطة إن المنصة المشتركة لدبي و OPENSCI ستعمل كآلية مركزية لتعزيز التعاون العالمي، ورعاية المواهب، ودعم الأطر العملية للتطوير العلمي في السنوات المقبلة.

