دبي، الإمارات العربية المتحدة: كرّمت مطارات دبي عدداً من الأفراد والفرق المتميزة الذين يُجسدون مفهوم تجربة السفر عالمية المستوى في مطار دبي الدولي (DXB) من خلال تفانيهم في تقديم خدمات استثنائية وخلق تجارب لا تُنسى للضيوف المسافرين، وذلك خلال الحفل السنوي الثاني من جوائز oneDXB المقدمة من رئيس مطارات دبي.

أُقيم الحفل تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مطارات دبي، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، واحتفى بالأفراد والفرق الذين يُجسدون التزام مطار دبي الدولي بالتميز في الخدمة من خلال تفانيهم الدؤوب في خلق تجارب استثنائية للضيوف. تهدف الجوائز إلى إلهام مجتمع مطار دبي المتنوع، وتعزيز روح التعاون، وإيلاء المسافرين الأولوية القصوى."

مثّل المكرّمون مجموعة من مجتمع مطارات دبي، بما في ذلك مطارات دبي، وشرطة دبي، والإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب، وجمارك دبي، وطيران الإمارات، ودناتا، وسوق دبي الحرة، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وشركة تاكسي دبي.

وقال بول غريفيث، الرئيس التنفيذي لمطارات دبي: "تحتفي جوائز رئيس مجلس إدارة oneDXB بقلب مطار دبي الدولي النابض، وهم موظفونا. إن تفانيهم والتزامهم الجماعي يدفعان تجارب الضيوف السلسة التي تُعرف مطارنا، واضعين معايير جديدة للتميز في الطيران العالمي."

كما سلّطت جوائز هذا العام الضوء على التزام مجتمع المطار بتسهيل تجربة السفر لذوي الاحتياجات الخاصة، وهي أحد الركائز الأساسية لرؤيتها المتوافقة مع طموح دبي في أن تصبح المدينة الأكثر صداقة لذوي الاحتياجات الخاصة في العالم. بفضل التعاون بين القطاعات من خلال oneDXB، أصبح مطار دبي الدولي أول مطار دولي يحصل على اعتماد مركز التوحد المعتمد™، وذلك من قبل المجلس الدولي لاعتماد معايير التعليم المستمر (IBCCES).

تُؤكد جوائز oneDXB من جديد التزام مطارات دبي بالتميز التشغيلي، وتعزيز تجارب الضيوف، واستمرار ريادتها في قطاع الطيران العالمي. باعتباره بوابة دبي، يُجسد مجتمع مطار دبي الدولي النابض بالحياة روح الوحدة والهدف المشترك، مما يضمن أن تعكس كل تجربة ضيف الدفء والكفاءة وكرم الضيافة المرادف لدبي.

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